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Виктория Мазур выступила на гала-шоу, посвященному испанской гимнастке

Лидер сборной Украины выступила в Испании

  • 15.12.2017 16:13
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riinufoto.ee
© riinufoto.ee
На днях в Испании прошло крупное гала-шоу, посвященное великой испанской гимнастке Каролине Родригез, официально закончившей свою спортивную карьеру в 31 год.
 
По приглашению организаторов на шоу выступила лидер нашей сборной Виктория Мазур.
 
Предлагаем вам насладиться великолепным выступлением Виктории с обручем, а также показательным номером под песню группы The Killers «Be Still».
 


 
Полный гала-концерт с участием звезд художественной гимнастики:

Источник — Федерация гимнастики Украины

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