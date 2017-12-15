Виктория Мазур выступила на гала-шоу, посвященному испанской гимнастке

На днях в Испании прошло крупное гала-шоу, посвященное великой испанской гимнастке Каролине Родригез, официально закончившей свою спортивную карьеру в 31 год.
По приглашению организаторов на шоу выступила лидер нашей сборной Виктория Мазур.
Предлагаем вам насладиться великолепным выступлением Виктории с обручем, а также показательным номером под песню группы The Killers «Be Still».
Полный гала-концерт с участием звезд художественной гимнастики:
Источник — Федерация гимнастики Украины
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