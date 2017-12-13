Сильнейшие гимнастки Украины выступили на открытом Кубке Львова

9-10 декабря во Львове прошел праздник красоты и грации — «Открытый Кубок Львова по художественной гимнастике «Багира 2017». Участие в соревнованиях приняло множество сильнейших гимнасток Украины, в том числе и члены национальной сборной страны.

Среди гимнасток 2007 г.р. выступила победительница «Кубка Дерюгиной», гимнастка из харьковской ДЮСШ ХГ Николь Савина. Кроме того, прекрасными выступлениями порадовала еще одна воспитанница этой харьковской школы София Артеменко, а также очаровательная София Кондратьева, ученица Екатерины Барановской (Киев, КДЮСШ «Восход»). Продемонстрировав сильные программы, гимнастки одержали уверенные победы в своих категориях.

2007 г.р., 2 группа

1. Николь Савина (Харьков, ДЮСШ ХГ)

2. Елизавета Щудлюк (Львов, СК «Багира»)

3. Вероника Тиморина, Таисия Шаргородская (Киев, КДЮСШ «Восход»)

2007 г.р., 3 группа

1. София Артеменко (Харьков, ДЮСШ ХГ), София Кондратьева (Киев, КДЮСШ «Восход»)

2. Анна Кондратюк (Львов, СК «Спарта»), Дарья Ткачева (Киев, ДЮСШ №5)

3. София Зоря (Винница)

Среди гимнасток 2006 г.р. выступила сильная гимнастка из Запорожья, победительница множества всеукраинских стартов Дарина Бут. Ряд обидных ошибок в упражнении с обручем не позволил ей завоевать победу в своей категории, но благодаря сильной программе с лентой гимнастка заняла второе место на пьедестале. Победу в этой категории одержала львовская грация Снежана Ощипко.

2006 г.р., 1 группа

1. Снежана Ощипко (Львов, СК «Багира»)

2. Дарина Бут (Запорожье, ДЮСШ № 5), Анастасия Драгунова (Днепр, СДЮШОР)

3. Кристина Васюра (Запорожье, ДЮСШ № 5)

Среди гимнасток 2005 г.р. в своей категории победу одержала победительница Всеукраинского турнира «Кубок Дерюгиной» Полина Карика. Юная грация явно выделяется своей сильной работой с предметом и дорогими трудностями тела.

2005 г.р., 1 группа

1. Полина Карика (Запорожье, ДЮСШ № 5)

2. Алина Мельник (Львов, СК «Ника»)

3. Милания Тур (Днепр), София Куглевич (Львов, СК «Багира»)

Среди гимнасток 2004 г.р. выступила многократная победительница международных и всеукраинских стартов Николь Красюк. Продемонстрировав прекрасные вращения и хорошее владение предметом, гимнастка одержала уверенную победу в своей категории.

2004 г.р., 1 группа

1. Николь Красюк (Харьков ДЮСШ ХГ)

2. Мартина Черная (Львов, СК «Ника»)

3. Елизавета Краевская (Белая Церковь)

Среди гимнасток 2002 г.р. выступила член резерва юниорской сборной, многократная победительница Международных турниров, призер Кубка Украины Александра Яремчук. Продемонстрировав уверенное владение предметом и эмоциональные выступления, Саша завоевала золото в своей категории.

2002 г.р., 1 группа

1. Александра Яремчук (Днепр СДЮШОР)

2. Анастасия Костюк (Белая Церковь)

3. Дарья Хрипливец (Киев, ДЮСШ № 5)

Среди гимнасток 2001 г.р. выступили члены национальной сборной Украины, сестры-двойняшки Юлия и Алина Ольховские. Несмотря на то, что девушки сестры, они показывают абсолютно разные стили: Юлия продемонстрировала мощные, полные энергии выступления, Алина же — элегантность, которой так славится «Школа Дерюгиных», что и позволило девушкам стать лучшими в своих категориях.

2001 г.р., 1 группа

1. Юлия Ольховская (сборная)

2. Анастасия Смирнова (Белая Церковь)

3. Карина Федьо (Ужгород)

2001 г.р., 2 группа

1. Алина Ольховская (сборная)

2. София Ковалик (Львов, «СДЮШОР Олимп-Л»)

3. Елена Кириченко (Черновцы)