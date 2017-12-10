Кристина Пограничная триумфовала в Дубаи

На соревнованиях DuGym Cup 2017 в Дубаи украинка Кристина Пограничная в своей возрастной категории (2003) стала лучшей в многоборье, в упражнении с мячом, булавами и лентой, а также завоевала бронзу с обручем..
МНОГОБОРЬЕ.
1. Кристина Пограничная (UKR) 66,200
2. Юлия Водопьянова (ARM) 62,800
3. Кристина Телятникова (RUS) 62,550
ОБРУЧ.
1. Кристина Телятникова (RUS) 17,800
2. Юлия Водопьянова (ARM) 16,450
3. Кристина Пограничная (UKR) 16,350
МЯЧ.
1. Кристина Пограничная (UKR) 16,650
2. Юлия Водопьянова (ARM) 16,350
3. Фарзона Усманова (UZB) 15,950
БУЛАВЫ.
1. Кристина Пограничная (UKR) 16,750
2. Кристина Телятникова (RUS) 16,250
3. Юлия Водопьянова (ARM) 15,800
ЛЕНТА.
1. Кристина Пограничная (UKR) 16,450
2. Юлия Водопьянова (ARM) 14,200
3. Фарзона Усманова (UZB) 13,850.
Источник — Федерация гимнастики Украины
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