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Кристина Пограничная триумфовала в Дубаи

Украинка стала лучшей в многоборье, в упражнении с мячом, булавами и лентой

  • 10.12.2017 10:24
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ukraine-rg.com.ua. Кристина Пограничная
© ukraine-rg.com.ua. Кристина Пограничная
На соревнованиях DuGym Cup 2017 в Дубаи украинка Кристина Пограничная в своей возрастной категории (2003) стала лучшей в многоборье, в упражнении с мячом, булавами и лентой, а также завоевала бронзу с обручем..
 
МНОГОБОРЬЕ.
1. Кристина Пограничная (UKR) 66,200
2. Юлия Водопьянова (ARM) 62,800
3. Кристина Телятникова (RUS) 62,550
 
ОБРУЧ.
1. Кристина Телятникова (RUS) 17,800
2. Юлия Водопьянова (ARM) 16,450
3. Кристина Пограничная (UKR) 16,350
 
МЯЧ.
1. Кристина Пограничная (UKR) 16,650
2. Юлия Водопьянова (ARM) 16,350
3. Фарзона Усманова (UZB) 15,950
 
БУЛАВЫ.
1. Кристина Пограничная (UKR) 16,750
2. Кристина Телятникова (RUS) 16,250
3. Юлия Водопьянова (ARM) 15,800
 
ЛЕНТА.
1. Кристина Пограничная (UKR) 16,450
2. Юлия Водопьянова (ARM) 14,200
3. Фарзона Усманова (UZB) 13,850.

Источник — Федерация гимнастики Украины

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