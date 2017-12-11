Наталья ГОДУНКО: «Меня никогда не учили быть тренером»

Мы возобновляем традиционные веб-конференции, во время которых известные люди спорта отвечают на вопросы читателей и журналистов Sport.ua. Одной из первых гостей портала стала двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы по художественной гимнастике Наталья Годунко.



- Наталья, расскажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь.

- Сейчас у меня достаточно много работы. Работаю в Киеве с детками, которые хотят себя дальше видеть не в профессиональном спорте, а просто занимаются для общего развития. Также даю мастер-классы в разных странах, там уже я работаю с детками для большого спорта, это совсем уже другой уровень. Мастер-классы бывают однодневные, трехдневные, недельные, иногда ты приезжаешь на месяц. Это совсем другая работа. Детки на мастер-классах бывают разного возраста, одни бывают постарше, другие помладше, они бывают все вместе, и зачастую моя задача – их разделять, потому что если я буду давать то, что для малышей, старшим будет не интересно, и наоборот. Иногда их бывает по 100 человек, не всегда идёт общение на одном языке, но у нас один язык тела, я стараюсь всегда их разделять: для маленьких одно задание, для старших – другое, потом совместное третье, чтобы было интересно. Сейчас я не могу давать на мастер-классах то, что я делала 10 лет назад, даже 5 лет назад. Поэтому мне надо постоянно тренироваться, всё время смотреть разные видео, самой придумывать что-то, чтобы детям было интересно. Потому что если я не буду интересной, меня не будут приглашать.

- Что вы хотите донести ученикам в понимании художественной гимнастики?





- Не знаю, захочу ли я вообще быть в большом спорте и идти по стопам моих великих тренеров… У меня больше задача, чтобы дети были счастливые, чтобы они знали, что такое спорт, чтобы они умели трудиться, они были со здоровой психикой, они были не поломанные, они умели побеждать, они умели проигрывать, они умели бороться. В своих тренерских моментах я стараюсь передать свой опыт. Быть педагогом – это очень сложно и это не благодарно, я скажу так. Ребенок – это уже личность, она маленькая личность ещё, но у этого ребенка впереди вся жизнь. Я сама прошла через этот момент в своей жизни…

- Это откровенно...

- Я считаю, что лучше всего начинать с художественной гимнастики. База должна быть гимнастическая: растяжка, гибкость, ловкость, координация, всё это даёт гимнастика. Потом, через три-четыре года, ребёнок может уйти в любое направление, связанное с искусством. Будут ли это танцы, балет – ребенок сможет себя раскрывать. Потому что если ребенок приходит на танцы и не имеет базы, красивой стопы, растяжки (везде нужна растяжка), гибкости, то ему будет сложнее.

Я достаточно строгая всегда, но я взамен ничего не требую. Родители могут меня не поздравить с днём рождения, не подарить цветы, дети могут сказать «спасибо»… А ведь от наших родителей всегда это требовалось. Но я просто дарю частичку себя и, возможно, когда через 10 лет ребенок будет уже в другой сфере, он меня вспомнит с теплотой. Ребенок не всегда знает, как передать благодарность, но лучше всего, когда дети подбегают, обнимают, говорят: «Вы строгая, но всё равно я вас люблю». Или, может: «Нет, я останусь на вашем кружке и не пойду на кулинарию».

Почему тренеры позволяют себе повышать голос на более взрослых детей, которым 10-12 лет? Это уже манипуляция, этого нельзя делать. Ты должен юному спортсмену помогать раскрываться, быть уверенным в себе и, если у ребенка нет от природы колоссальных данных, то его не надо за это унижать.

- По всему видно, что вы педагог по призванию... У вас же нет педагогического образования?

- Ну, только в университете физкультуры. Я очень благодарна своим тренерам за тот спортивный путь, который с ними прошла. Мы совместно смогли создать такую, как я.

- Тренеры Дерюгины?

- Ирина Ивановна Дерюгина, Альбина Николаевна Дерюгина, да.

- Они вам дарили любовь?

- Я сейчас говорю о гимнастическом пути….Мой путь после спорта - такая огромная стена, яма, я не знаю, как это назвать… Но тренерский путь – он самостоятельный. Меня учили быть гимнасткой. Но никогда не учили быть тренером. Мы практически не учились в школе. Образования не было.

- Вы совсем не учились? С какого класса?

- С шестого.

- Но вы прекрасно общаетесь... Уроки брали, книги читали? Как вы познавали мир вне художественной гимнастики?