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Гимнастки сборной Украины побеждают на турнире в Ужгороде

Виктория Фотиева завоевала шесть золотых медалей из шести возможных

  • 02.10.2017 13:55
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ukraine-rg.com.ua
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1 октября в Ужгороде завершился ежегодный Международный турнир «Карпатия». Сборную Украины на этом старте представляли сеньорки Виктория Фотиева, Анна Собещакова, Дарья Мурай и лидер юниорской сборной Кристина Пограничная.

Виктория Фотиева продемонстрировала прекрасную технику владения предметом и потрясающие повороты, что позволило ей завоевать 6 золотых медалей из 6 возможных: в многоборье среди гимнасток 2000 г.р., в многоборье среди МС, с мячом, булавами и лентой, а также в финале с обручем.

Анна Собещакова, показав взрослую женственную гимнастику и мастерство владения предметом, завоевала золото в многоборье в своей возрастной категории и 5 серебряных медалей: в многоборье среди МС, с мячом, булавами, лентой и в финале с обручем.

Дарья Мурай, сильными сторонами которой являются великолепные прыжки и интересные элементы мастерства, стала лучшей в многоборье среди гимнасток 2001 г.р., показала 4-ый результат в многоборье среди МС, а также завоевала бронзовые медали с лентой и в финале с обручем.

Лидеру юниорской сборной Украины Кристине Пограничной на этом старте не было равных. Гимнастка завоевала 5 золотых медалей из 5 возможных: в многоборье среди КМС 2003 г.р., с мячом, булавами и лентой, а также в финале с обручем (категория А). Кроме того, Кристина показала лучший результат в многоборье по трем видам среди всех участниц соревнований, а также единственная получила оценку выше 17 баллов (17,250 в финале с обручем).

Также тренеры гимнасток Альбина Николаевна Дерюгина, Ирина Ивановна Дерюгина и Ирина Евгеньевна Руда удостоились наград за высокие достижения их спортсменок.

Источник — Федерация гимнастики Украины

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