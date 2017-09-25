Love And Marriage: Кого выбирают в мужья известные гимнастки?

У гимнасток в интервью часто спрашивают о личной жизни, дескать, красавицы, повышенное внимание мужчин, как удается совмещать и все в таком плане. На эти вопросы ответы вполне очевидны: на первом месте работа, если удается совмещать тренировки со свиданиями, то есть и любимый. После ухода из спорта многие создают семьи. Это, кстати, серьезно скрашивает присущую почти всем депрессию и тоску по залу. И сейчас мы вспомним самые известные спортивные пары с участием гимнасток-«художниц».

Одной из первых, которые совмещали спортивную карьеру и семейную жизнь, была Любовь Черкашина. Избранником гимнастки стал футболист Виктор Молашко. Более того, Люба не только сумела совмещать, но и преуспела в спорте. После свадьбы в 2008 году она вышла на новый уровень гимнастики и увенчала карьеру спортсменки заветной бронзовой медалью Олимпийских Игр.

Любовь Черкашина и Виктор Молашко

8 сентября в Москве поженились Маргарита Мамун и Александр Сухоруков. Это красивейшая пара, за которую можно только порадоваться. Достаточно почитать любое их интервью, чтобы понять – у этих ребят все по-настоящему. Только представьте себе, они были вместе три года, но жили на разных континентах (Рита в России, Александр – в США), виделись не часто, общение сводилось к постоянной переписке и звонкам по скайпу, однако несмотря на описанное, они преданно ждали друг друга.

Недавно стала женой украинская спортсменка Виктория Мазур. О ее муже известно не много – Владимир Панченко родился в Донецке, с 2005 года живет в Киеве, занимается бизнес-проектом. Они познакомились в Инстаграм в январе 2017, а через 7 месяцев поженились. По словам спортсменки, в лице Владимира она нашла опору в жизни и ребята счастливы вместе.

Болгарская спортсменка Сильвия Митева после окончания спортивной карьеры вышла замуж за коллегу по цеху – Илью Янева, с которым познакомилась в зале, где работал тренером её отец. Пара встречалась 6 лет до свадьбы, параллельно Сильвия активно выступала. По словам гимнастки, у них счастливая и сплоченная семья, недавно годик исполнился Сильвии-младшей, дочери пары.

Евгения Канаева, став двукратной олимпийской чемпионкой в 22 года, завершила карьеру спортсменки. В последний свой спортивный год она встречалась с хоккеистом Игорем Мусатовым. Ребята познакомились в больнице, где оба лечили травмы. И, по словам Ирины Винер в интервью, сразу влюбились. Хотя Мусатов на тот момент имел весьма скандальную репутацию «благодаря» дебошам в нетрезвом виде. Говорят, что перед Олимпиадой с Мусатовым общался даже Алишер Усманов, после чего хоккеист «стал другим человеком». Через год после Игр в Лондоне Игорь и Евгения поженились, а в марте 2014 у них родился сын Владимир. В прессе периодически появляется информация о новых скандалах с участием Игоря. Сейчас хоккеист играет в Словакии.

После Игр в Лондоне из спорта ушла Дарья Дмитриева. Ей на тот момент было всего 19 лет , ходили разговоры о продолжении карьеры в качестве первого номера российской сборной, однако у спортсменки обострилась травма, потом она проходила лечение и в спорт уже не вернулась. Примерно в это же время Даша стала встречаться с брутальным хоккеистом Александром Радуловым, которому приписывали многочисленные романы с известными девушками. Однако Радулов остановил свой выбор на Дмитриевой. В ноябре 2015 года у них родился сын Макар. Но их союз был не долгим - этим летом ребята развелись.

Возможно, менее известной, но не менее красивой парой являются Александра Меркулова и коллега Радулова по ЦСКА - Игорь Ожиганов. Они поженились около года назад.

Еще одна звездная пара – Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Гимнастка и шоумен долгое время не афишировали роман, о котором стало известно только после свадьбы. Сейчас они живут в Испании и воспитывают двоих детей.

Если вспомнить звезд гимнастики прошлых лет, то на ум приходят пары: Зарипова – Кортнев, Витриченко – Боровиков, Батыршина – Вайнштейн, Ерофеева – Мечкаров, Чащина - Архипов, Рудалова - Гришин. Зарипова и Витриченко – мамы троих детей, Рудалова - двоих, у Ерофеевой растет сын. Тамара активно работает в шоу, и, судя по фото на фейсбуке, пребывает в блестящей форме – она такая тоненькая, будто вообще не уходила из спорта.

Тамара Ерофеева, Стоян Мечкаров и их сын Александр

Амина Зарипова и Алексей Кортнев с детьми

Елена Витриченко с мужем Алексеем Боровиковым, сыновьями Двидом и Цезарем и дочерью Авророй

Яна Батыршина с мужем и дочерьми

Светлана Рудалова и Алексей Гришин

Ирина Чащина, Евгений Архипов, Ирина Винер и Алишер Усманов

Ну и, наверное, самой известной парой советского спорта были Ирина Дерюгина и Олег Блохин. После долгих лет брака союз двух сильных людей распался. У них есть дочь Ирина Блохина. Сейчас Олег Владимирович женат во второй раз, воспитывает двоих дочерей. В те же годы поженились Владимир Бессонов и Виктория Серых, родители Анны Бессоновой. Кроме Ани у них есть сын Александр.

И замыкает этот список прекрасная пара, достойная подражания - Леонид Буряк и Жанна Васюра. В интервью Леонид и Жанна рассказывают, что до сих пор (Леонид сделал Жанне предложение во время церемонии открытияОИ в Ванкувере в 1976 году!) счастливы вместе. Они вырастили двоих детей и несколько внуков.

Ирина Дерюгина и Олег Блохин

Виктория и Владимир Бессоновы

Леонид Буряк и Жанна Васюра