Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Love And Marriage: Кого выбирают в мужья известные гимнастки?

Sport.ua сделал подборку из самых известных историй любви с участием «художниц»

  • 25.09.2017 12:00
  • 470 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Love And Marriage: Кого выбирают в мужья известные гимнастки?

У гимнасток в интервью часто спрашивают о личной жизни, дескать, красавицы, повышенное внимание мужчин, как удается совмещать и все в таком плане. На эти вопросы ответы вполне очевидны: на первом месте работа, если удается совмещать тренировки со свиданиями, то есть и любимый. После ухода из спорта многие создают семьи. Это, кстати, серьезно скрашивает присущую почти всем депрессию и тоску по залу. И сейчас мы вспомним самые известные спортивные пары с участием гимнасток-«художниц».

Одной из первых, которые совмещали спортивную карьеру и семейную жизнь, была Любовь Черкашина. Избранником гимнастки стал футболист Виктор Молашко. Более того, Люба не только сумела совмещать, но и преуспела в спорте. После свадьбы в 2008 году она вышла на новый уровень гимнастики и увенчала карьеру спортсменки заветной бронзовой медалью Олимпийских Игр.

Любовь Черкашина и Виктор Молашко

8 сентября в Москве поженились Маргарита Мамун и Александр Сухоруков. Это красивейшая пара, за которую можно только порадоваться. Достаточно почитать любое их интервью, чтобы понять – у этих ребят все по-настоящему. Только представьте себе, они были вместе три года, но жили на разных континентах (Рита в России, Александр – в США), виделись не часто, общение сводилось к постоянной переписке и звонкам по скайпу, однако несмотря на описанное, они преданно ждали друг друга.

Недавно стала женой украинская спортсменка Виктория Мазур. О ее муже известно не много  – Владимир Панченко родился в Донецке, с 2005 года живет в Киеве, занимается бизнес-проектом. Они познакомились в Инстаграм в январе 2017, а через 7 месяцев поженились. По словам спортсменки, в лице Владимира она нашла опору в жизни и ребята счастливы вместе.

Болгарская спортсменка Сильвия Митева после окончания спортивной карьеры вышла замуж за коллегу по цеху – Илью Янева, с которым познакомилась в зале, где работал тренером её отец. Пара встречалась 6 лет до свадьбы, параллельно Сильвия активно выступала. По словам гимнастки, у них счастливая и сплоченная семья, недавно годик исполнился Сильвии-младшей, дочери пары.

Евгения Канаева, став двукратной олимпийской чемпионкой в 22 года, завершила карьеру спортсменки. В последний свой спортивный год она встречалась с хоккеистом Игорем Мусатовым. Ребята познакомились в больнице, где оба лечили травмы. И, по словам Ирины Винер в интервью, сразу влюбились. Хотя Мусатов на тот момент имел весьма скандальную репутацию «благодаря» дебошам в нетрезвом виде. Говорят, что перед Олимпиадой с Мусатовым общался даже Алишер Усманов, после чего хоккеист «стал другим человеком». Через год после Игр в Лондоне Игорь и Евгения поженились, а в марте 2014 у них родился сын Владимир. В прессе периодически появляется информация о новых скандалах с участием Игоря. Сейчас хоккеист играет в Словакии.

После Игр в Лондоне из спорта ушла Дарья Дмитриева. Ей на тот момент было всего 19 лет , ходили разговоры о продолжении карьеры в качестве первого номера российской сборной, однако у спортсменки обострилась травма, потом она проходила лечение и в спорт уже не вернулась. Примерно в это же время Даша стала встречаться с брутальным хоккеистом Александром Радуловым, которому приписывали многочисленные романы с известными девушками. Однако Радулов остановил свой выбор на Дмитриевой. В ноябре 2015 года у них родился сын Макар. Но их союз был не долгим - этим летом ребята развелись.

Возможно, менее известной, но не менее красивой парой являются Александра Меркулова и коллега Радулова по ЦСКА  - Игорь Ожиганов. Они поженились около года назад.

Еще одна звездная пара – Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Гимнастка и шоумен долгое время не афишировали роман, о котором стало известно только после свадьбы. Сейчас они живут в Испании и воспитывают двоих детей.

Если вспомнить звезд гимнастики прошлых лет, то на ум приходят пары: Зарипова – Кортнев, Витриченко – Боровиков, Батыршина – Вайнштейн, Ерофеева – Мечкаров, Чащина - Архипов, Рудалова - Гришин. Зарипова и Витриченко – мамы троих детей, Рудалова - двоих, у Ерофеевой растет сын. Тамара активно работает в шоу, и, судя по фото на фейсбуке, пребывает в блестящей форме – она такая тоненькая, будто вообще не уходила из спорта.

Тамара Ерофеева, Стоян Мечкаров и их сын Александр

Амина Зарипова и Алексей Кортнев с детьми

Елена Витриченко с мужем Алексеем Боровиковым, сыновьями Двидом и Цезарем и дочерью Авророй

Яна Батыршина с мужем и дочерьми

Светлана Рудалова и Алексей Гришин

Ирина Чащина, Евгений Архипов, Ирина Винер и Алишер Усманов

Ну и, наверное, самой известной парой советского спорта были Ирина Дерюгина и Олег Блохин. После долгих лет брака союз двух сильных людей распался. У них есть дочь Ирина Блохина. Сейчас Олег Владимирович женат во второй раз, воспитывает двоих дочерей. В те же годы поженились Владимир Бессонов и Виктория Серых, родители Анны Бессоновой. Кроме Ани у них есть сын Александр.

И замыкает этот список прекрасная пара, достойная подражания - Леонид Буряк и Жанна Васюра. В интервью Леонид и Жанна рассказывают, что до сих пор (Леонид сделал Жанне предложение во время церемонии открытияОИ в Ванкувере в 1976 году!) счастливы вместе. Они вырастили двоих детей и несколько внуков.

Ирина Дерюгина и Олег Блохин

Виктория и Владимир Бессоновы

Леонид Буряк и Жанна Васюра

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.