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Виктория МАЗУР: «Я взяла паузу в карьере»

Украинская гимнастка в эксклюзивном интервью Sport.ua - о спорте, муже, будущем и о войне

  • 22.09.2017 07:45
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  • 1 комментария
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Виктория МАЗУР: «Я взяла паузу в карьере»

В текущем сезоне Виктория Мазур возглавила сборную Украины. После чемпионата мира она через Instagram намекнула об окончании карьеры, а также весьма неожиданно объявила о замужестве!

 - Виктория Мазур окончательно завершила карьеру?
- На данный момент я взяла паузу.

- Многие спортсменки, уходя, пишут грустные посты, плачут после последнего выступления, однако Вика Мазур выглядела вполне счастливой и довольной собой. Это действительно так?
- Да, это так. Я была довольна как никогда. Мне удалось насладиться своими выступлениями. Несмотря на то, что это был чемпионат мира, явно было не до слез. Этот последний день соревнований поставил в моем сердце точку радости, вдохновения на будущее и оставил непередаваемые эмоции. Все мои падения и разочарования за 11 лет, пройденные в сборной Украины с моей спортивной семьёй - Дерюгиной Альбиной Николаевной, Дерюгиной Ириной Ивановной и Иришей Блохиной - вылились в этот один незабываемый день - 1 сентября 2017 года.

- Честно говоря, мне со стороны показалось, что для тебя это был лучший старт и, возможно, ты обрела некоторую уверенность благодаря поддержке мужа?
- Да, это был мой лучший старт! Я не говорю о выступлениях, в первую очередь, мое внутреннее состояние, гармония с собой, которая присутствовала во вемя турнира. Накануне чемпионата мира муж разговаривал и держал связь с моими тренерами Дерюгиной Ириной Ивановной и Иришей Блохиной, они вместе были моей поддержкой и делали всё возможное, чтобы я вошла в правильное состояние на соревнованиях, нам это удалось.

- Как ты думаешь, чего тебе не хватило, чтобы стать чемпионкой и пробиться в элиту?
- Как по мне, в нынешнем сезоне, наверное, было больше шансов взять медали по сравнению с предыдущими. Однако мне больше гармонировали правила с 2012 по 2016 год, сейчас мне тяжело и я этого не скрываю.

- Чем ты занимаешься сейчас? Пока отдыхаешь?
- На данный момент - помогаю молодому поколению. Также у меня ещё пара стартов в Италии, нужно поддерживать форму.

- Будешь тренером или пока не определилась? Есть ли мысли заняться чем-то, кроме гимнастики?
- Хочу быть тренером, у меня к такой работе большой интерес, я вижу, как меня слышат детки.

- Совсем недавно ты вышла замуж. От имени наших читателей мы передаем поздравления! Если можно, расскажи больше о своем муже? Кто он, чем занимается?
- Спасибо за поздравления! Моего мужа зовут Владимир, родом он из Донецка. В профессиональном плане у него свой бизнес-проект.

- Как тебе в роли жены? Справляешься с бытом или пока только учишься?
- В роле жены очень хорошо. Могу сказать, что мы счастливы! Я человек семейный, мне нравится заботиться и дарить любовь близким людям. С бытом справляюсь, с этим проблем никогда не имела.

 - Итак, вы познакомились в Instagram. Помнишь первое свидание? Когда вы поняли, что это любовь?
- Да, познакомились через Instagram. Первое свидание, конечно, помню. Поначалу я вообще не понимала ход его мыслей, помню, вечером, сидя дома, начала переосмысливать наш разговор и поняла, что это мышление взрослого, настоящего мужчины, который стремится к серьёзным, искренним отношениям. Это не могло не понравиться.

Когда я поняла, что это любовь? Буквально через 4 месяца отношений я хотела, чтобы Вова сделал мне предложение. Тогда я уже четко понимала, что люблю его, а спустя ещё три месяца мы стали мужем и женой.

- Тренеры не были против?
- Как видите, тренеры оказались не против. Каждая девушка должна быть любимой, они только счастливы за меня.

- Как они в целом относятся к тому, что гимнастки начинают встречаться с парнями?
- С личной жизнью у нас тяжеловато. Тренер всегда хочет, чтобы спортсмен полностью отдавал себя работе. Но в моем случае отношения шли на пользу, Ирина Ивановна и Ириша, познакомившись с Вовой, были только «за».

- Как относился твой тогда ещё парень к твоему образу жизни – занятости, частым отъездам, усталости? Ты говорила, он не спортсмен?
- Вова, одним словом, вник в мою деятельность. Ему безумно хотелось помочь мне справиться со стрессом перед выходом на ковёр. Он вышел на связь с Иришей и Ириной Ивановной, они смогли найти ключик от дверей, которые вывели меня к правильному состоянию.

- Если можно, расскажи, как он сделал предложение?
- Это было во время Всемирных игр во Вроцлаве. Вова мне позвонил и спросил: «Ты станешь моей?». Я, ни о чем не подозревая, ответила: «Я же и так твоя», а он говорит: «Нет, моей навсегда», потом пауза и через секунду он добавляет: «…женой». Без задней мысли я ответила: «Да», после чего перезвонила и задала вопрос: «Ты пошутил?», а он: «Я серьёзно сейчас с тобой говорю». В этот момент меня захлестнули эмоции, потом я не спала до трех часов ночи и не могла поверить, что по приезду в Киев Вова мне сделает предложение. Ведь именно от него я хотела услышать заветные слова.

- Теперь, благодаря мужу, тебе не будет грустно прощаться со спортом, ведь, как ты говоришь, Владимир стал для тебя опорой в жизни?
- Со спортом я никогда не расстанусь, поэтому грустить не стоит! А Вова - да, он моя опора в жизни. За эти полгода он сделал для меня невозможное. Помню, как мы отмечали его День рождения и мама Вовы, Светлана Анатольевна, произнесла такую фразу: «Сынок, никогда не думала, что ты станешь опорой в жизни как мне, так и Вике».

- Ты говорила, что три месяца не знала, живы ли родители в Луганске. Три месяца они вообще не выходили на связь? Была ли возможность связаться с родственниками, волонтёрами, соседями, с кем угодно?
- Да, три месяца у меня не было связи с родителями. Спустя эти сроки мама поехала на окраину города в дом, где ловила мобильная связь, чтобы сообщить мне, что они живы.

- Чем занимаются в Луганске родители? У них есть работа? Они живут в обстреливаемом районе?
- Родители постоянно проживают в Луганске. Работа у них есть, на данный момент все более-менее хорошо.

Когда шли активные военные действия, район, где живут родители, попал под обстрел. Мама со слезами рассказывала, как пряталась в подвале с котом, в это время её муж был на работе. Обстрелы были регулярными, маме было настолько страшно, что со временем она стала ходить с мужем на работу, чтобы не быть одной дома.

Рассказывала, как однажды по пути на работу начался очередной обстрел и все люди спрятались в подземном переходе. Ещё много такого вспомнить можно... Но, главное, что родители живы. Иногда, глядя на эту внезапную войну, не верится, что 21-й век на дворе. Вроде бы ничего не предвещало беды. Дай Бог, чтобы это всё прекратилось как можно быстрее, и чтобы мирное небо было над каждым из нас.

- Я знаю, многие футболисты донецкого Шахтёра, персонал и даже президент клуба постоянно говорят о том, что вернутся в Донецк. Понятно, что сравнение совсем не равное, но ты бы вернулась в Луганск или лично для тебя там уже нет перспектив?
- То Шахтёр и Донецк, совсем другое. Мне жаль, что война разделила многие семьи, в том числе мою. Я очень хочу поехать в Луганск, увидеть своих родителей, маму вижу раз в год, а папу и бабушку видела последний раз в 2013-ом году, когда могла спокойно ездить домой. Жить я там точно не буду, больше времени в Киеве прожила и выросла здесь. Но мне совсем не безразлична судьба любимых людей и родного города.

Кристина ПОЛЬСКАЯ

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    djjons7
      djjons7, 22.09.2017 08:36
    -1
    Это скорее всего завершение карьеру а не пауза! Скоро сама Дерюгина будет выступать.а больше некому!
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