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RG Fest Lviv: мастер-класс или реклама спорта

Во Львове состоялся первый в Украине мастер-класс по художественной гимнастике

  • 20.09.2017 10:00
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RG Fest Lviv: мастер-класс или реклама спорта

9 сентября во Львове впервые в Украине прошёл фестиваль художественной гимнастике «RG FEST», который проводился в формате мастер-класса.

Новое для нашей страны мероприятие было организовано Общественной организацией «СМС.ua - Спорт майбутнє світу», президентом которой является Передерий Ксения - в прошлом гимнастка, мастер спорта, многократный призер Чемпионатов и кубков Украины в групповых упражнениях, а в настоящее время активный деятель развития спортивного движения.

В качестве хедлайнера была приглашена кумир большинства юных спортсменок – Анна Бессонова. Анне ассистировали: серебряный призер чемпионата мира – 2005 Ирина Ковальчук; финалистки Олимпийских игр 2008 года, МСМК - Вера Передерий и Вита Зубченко.

Организаторы сделали правильный выбор и участие звезд мировой величины, бесспорно, оказало положительное влияние на популярность художественной гимнастики в стране. Оргкомитет проводил промо кампанию RG FEST в социальных сетях (facebook @RG FEST LVIV и intagram @rgfestlviv).

Участниками мероприятия стали 68 гимнасток. Из них были представители 13 областей Украины, 4 участницы из Польши и 1 участница из Швейцарии, поэтому уже первый RG FEST можно считать международным!

В программу мероприятия был включен не только тренировочный процесс, но и общение со звездой мировой художественной гимнастики. Каждая участница могла задать любой вопрос и взять автограф и сделать фото с Аней Бессоновой.

Кроме этого, дети получили памятные призы от организаторов и сертификаты участников. Одним из положительных результатов проведения RG FEST можно считать высокую оценку участников мероприятия и предложения по проведению фестиваля в других городах.

В связи с этим, команда RG FEST с удовольствием расширит географию проведения подобных мастер-классов.

Вера Передерий:

— Очень рада, что в Украине наконец-то появилась возможность детям, родителям и всем любителям гимнастики поучаствовать именно в таком мероприятии. В RG FEST нет конкуренции, зато есть вдохновение к дальнейшим тренировкам, возможность научиться чему-то новому, перенять опыт топовых спортсменов и зарядиться положительной энергией. Я считаю, что деткам этого очень не хватало. RG FEST – это своего рода разнообразие в рутинном тренировочном процессе, которое в будущем, надеемся, станет неотъемлемой частью подготовки для достижения высоких результатов.

В течение всего периода после проведения мероприятия оргкомитет получает множество благодарных писем и положительных отзывов от участников и их родителей.

Вита Зубченко:

— RG FEST - это море впечатлений, эмоций и конечно опыта! Спасибо организаторам за этот праздник, я искренне верю что подобные мероприятия станут регулярными и будут помогать нашим юным гимнасточкам становиться настоящими чемпионками.

Ирина Ковальчук:

— Для нас это был огромный первый опыт. Я надеюсь, что это будет развиваться, и нам будут помогать все, кто любит художественную гимнастику. Наша задача - дарить детям праздник и вдохновлять примером наших звезд.

 

Фото Мария Музыченко

Источник — Sport.ua

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