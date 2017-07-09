9-го июля на этапе Челлендж-Кап в Берлине завершилось многоборье, являющееся квалификацией в финалы в отдельных видах. Гимнастки демонстрировали свои программы с булавами, лентой и 3 мячами/2 скакалками.

Украинские групповички, успешно справившись с упражнением с 3 мячами и 2 скакалками (17,550), заняли второе место в многоборье.

Завтра же мы увидим наших граций в обоих финалах, куда они отобрались со 2-ми квалификационными результатами.

Алена Дьяченко, к сожалению, допустила сегодня ряд ошибок, что не позволило ей пройти в финалы с булавами (14,750) и лентой (13,900). Таким образом, завтра Алену мы увидим в финалах с обручем и мячом. В многоборье юная гимнастка заняла 6-ое место.

Екатерина Луценко достойно прошла свои программы, однако полученных баллов (13,500 и 13,850) оказалось недостаточно для попадания в финалы. В многоборье Катя показала 22-й результат.

Финалы в отдельных видах пройдут завтра. Начало — в 14:10 по киевскому времени.

Татьяна БАЛАШОВА