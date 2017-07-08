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Сборная Украины завоевала серебро на этапе Кубка мира

Украинские грации стали вторыми в Берлине

  • 08.07.2017 20:54
  • 209 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ukraine-rg.com.ua
© ukraine-rg.com.ua

Украинские гимнастки завоевали серебро на Кубке мира по художественной гимнастике, который проходит в Берлине. 

Украина завоевала второе место в многоборье с результатом 36,050 балла. Первое место заняли россиянки, которые набрали 37,200 очка. Третьей стала сборная Беларуси с результатом 35.300.

В составе нашей команды выступали Евгения Гомон, Анастасия Возняк, Валерия Юзьвяк, Дарья Кобец, Диана Мижерицкая и Валерия Ханина. 

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Комментарии
    Andy Van
      Andy Van, 08.07.2017 20:59
    +1
    парашу тянут по жизни в этом субьективном спорте
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    odessa_mamma
      odessa_mamma, 08.07.2017 21:23
    -1
    Andy Van, 08.07.2017 20:59
    парашу тянут по жизни в этом субьективном спорте
    Согдашусь с таким патриотически настроенным, и интеллектуально одаренном актывисте вроде тебя.
    В личке правда белорусска Галкина победила, россиянки все последующие места взяли. Наша на шестом.
    И да, нашего гидранта весьмыр и в Гамбург мог бы пригласить, ну хоть в качестве официанта.
    Тама Вофка с бабкой и Макароном судьбу нас без нас порешали, а бронежилет Европы даже и не подумали приглашать. Опять мы в одиночку будем сдерживать аххрессора.
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