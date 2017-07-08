Сборная Украины завоевала серебро на этапе Кубка мира

Украинские гимнастки завоевали серебро на Кубке мира по художественной гимнастике, который проходит в Берлине.
Украина завоевала второе место в многоборье с результатом 36,050 балла. Первое место заняли россиянки, которые набрали 37,200 очка. Третьей стала сборная Беларуси с результатом 35.300.
В составе нашей команды выступали Евгения Гомон, Анастасия Возняк, Валерия Юзьвяк, Дарья Кобец, Диана Мижерицкая и Валерия Ханина.
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В личке правда белорусска Галкина победила, россиянки все последующие места взяли. Наша на шестом.
И да, нашего гидранта весьмыр и в Гамбург мог бы пригласить, ну хоть в качестве официанта.
Тама Вофка с бабкой и Макароном судьбу нас без нас порешали, а бронежилет Европы даже и не подумали приглашать. Опять мы в одиночку будем сдерживать аххрессора.
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