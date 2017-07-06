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РИЗАТДИНОВА: «Не хочу сейчас обещать, что вы меня увидите в Токио»

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Рио еще не приняла окончательного решения о своем будущем

  • 06.07.2017 11:28
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Getty Images. Анна Ризатдинова
© Getty Images. Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова рассказала о своих травмах, наградах, а также поделилась планами на будущее.
 
— Аня, расскажи, чем ты сейчас занимаешься, и почему тебя уже какое-то время не видно на гимнастическом ковре?
— Ну, во-первых, сейчас, после спорта, после Олимпиады, как-то так у меня получилось, что «повылазило» много проблем – я имею ввиду травмы. Как-то я шла четыре года действительно без травм, не было никаких проблем. Видимо какая-то установка была и в голове, и в организме, что вот – цель и все. Правда! Могу даже похвастаться, что вот не было никаких срывов за четыре года – это уникально. Сейчас – у меня начало «вылазить» — то на Кубке Дерюгиной стопа, то, вот недавно проснулась – опухло колено… То есть, действительно, все эти проблемки сейчас проявляются.
 
— Вечные попутчики профессионального спорта…
— Поэтому, конечно, так, тренируюсь с детками, провожу мастер-классы, но все это с умом – я не нагружаю себя особо, потому что понимаю – тело должно восстановиться после всей нагрузки, которая была дана моему организму. А вообще – сейчас очень интересный у меня период в жизни! Меня приглашают по всем странам, в основном, это, конечно, Европа. Но также есть приглашения, просто я еще не осуществила эти поездки, — из Японии, Америки, с мастер-классами. Мне это очень нравится!
 
Мне интересно, как я себя веду с детками, как детки на меня реагируют, потому что хороший спортсмен – это не всегда хороший тренер. И для меня сейчас это важно, так как я еще не определилась, какой профессией буду заниматься дальше – однозначно это будет спорт. Когда меня спрашивают: «Уйдешь ты со спорта или нет?» Я могу сказать четко – я из спорта не уйду никогда. Так как я посвятила ему всю жизнь, это моя сфера деятельности, я останусь, наверное, навсегда в спорте. Просто в качестве кого – это уже, наверное, второй момент.
 
Понятно, что жизнь гимнастки, она недолговечна. И я считаю, что сделала максимум в спорте. Добилась всего, чего только хотела. Уже даже вплоть до «спортсмен месяца» или церемония «Герои спортивного года»… То есть даже это – все, что я себе загадывала – оно, в принципе, все сбылось.
 
— Тебе же реально важны были эти дипломы и статуэтки?
— Безумно важны! (смеется) Вот все сбылось в спорте и дальше – я не знаю пока – это будет тренерская карьера, или какое-то развитие спорта, или хореограф-постановщик, или шоу какие-то. Я пока точно не определяюсь, но пока на данный момент у меня столько приглашений по всему миру, я, понятное дело, не отказываюсь. Все-равно, я поддерживаю свою форму, выполняю тренировочную нагрузку, плюс – обучаю деток.
 
То есть, я считаю, что нужно не держать весь этот накопленный опыт в себе. И самое приятное для меня – когда в конце этого мастер-класса, в конце тренировки, ребенок подбегает к маме и рассказывает: «Смотри, мама вот я научилась тому, тому, тому!» и показывает новые элементы. Это очень здорово, потому что в целом, мы развиваем гимнастику в мире – я, конечно, руками и ногами за это! Так что пока вот занимаюсь таким вот приятным делом.
 
— Ты все это говоришь, как человек, который уже точно закончил карьеру профессионального спортсмена…
— Нет. Я очень люблю мечтать! Но я реалистично люблю мечтать. То есть я не хочу сейчас наобещать фанатам, что вы меня увидите в Токио, а потом будет очень много разочарований. Было много разочарования у людей, когда я не выступила на Кубке Дерюгиной (снялась с соревнований из-за рецидива травмы). Представляю, что было бы, если бы я пообещала выступить на Олимпиаде, а люди бы меня не увидели…
 
Я считаю, знаешь, как будто бы всю жизнь меня готовили к Рио-де-Жанейро. И это правда! Вот настолько сильно отдала эмоций, и сил, и нервов. Вот правда – отдала всю себя!

Источник — Sportarena

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