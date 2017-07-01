Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Киев примет чемпионат Европы по художественной гимнастике!

Столица Украины получила право на проведение континентального первенства

  • 01.07.2017 19:34
  • 114 просмотров
  • 0 комментария
Метки
UEG
© UEG

 

Киев примет чемпионат Европы по художественной гимнастике!

Столица Украины выбрана местом проведения чемпионата Европы в 2020-м году, сообщает Европейский гимнастический союз на своей странице в Facebook.

Отметим, что в 2004-м году Киев уже принимал ЧЕ. Тогда украинская сборная завоевала «серебро» в командном первенстве и в индивидуальном многоборье (Анна Бессонова).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.