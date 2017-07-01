Киев примет чемпионат Европы по художественной гимнастике!

Столица Украины выбрана местом проведения чемпионата Европы в 2020-м году, сообщает Европейский гимнастический союз на своей странице в Facebook.

Отметим, что в 2004-м году Киев уже принимал ЧЕ. Тогда украинская сборная завоевала «серебро» в командном первенстве и в индивидуальном многоборье (Анна Бессонова).