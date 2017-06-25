В израильском Холоне завершился последний день соревнований. Гимнастки на Международном турнире юниорок и сеньорок выступали с булавами и лентой, гимнастки на этапе Гран-При выступали в финалах.

Наша команда юниорок в составе Кристины Пограничной, Виктории Оноприенко и Влады Никольченко успешно прошла все свои виды и заняла 2 место в командном первенстве. Также Кристина Пограничная пополнила свою копилку тремя медалями: бронза за упражнение с обручем и 2 серебра за упражнения с мячом и булавами.

На Международном турнире сеньорок Екатерина Луценко показала достаточно высокие результаты и заняла 2 место в многоборье. Также Катя получила 4 медали за отдельные виды: серебро за упражнение с обручем и три бронзы за упражнения с мячом, булавами и лентой. Виктория Фотиева финишировала на 7 месте в многоборье.

На этапе серии Гран-При в финальных соревнованиях нашу страну представляли Виктория Мазур и Алена Дьяченко.

Алена Дьяченко прекрасно выполнила свои программы с обручем, мячом и булавами, оставшись лишь в шаге от пьедестала в финалах с обручем и булавами.

Виктория Мазур, к сожалению, допустила в финалах ряд ошибок, что не позволило ей бороться за призовые места

В итоге наши гимнастки приведут в Украину 9 медалей с международного турнира: 5 серебряных и 4 бронзовых.