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Украинские грации завоевали 9 медалей в Холоне

В Израиле завершился последний день соревнований

  • 25.06.2017 23:43
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ukraine-rg.com.ua
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В израильском Холоне завершился последний день соревнований. Гимнастки на Международном турнире юниорок и сеньорок выступали с булавами и лентой, гимнастки на этапе Гран-При выступали в финалах.

Наша команда юниорок в составе Кристины Пограничной, Виктории Оноприенко и Влады Никольченко успешно прошла все свои виды и заняла 2 место в командном первенстве. Также Кристина Пограничная пополнила свою копилку тремя медалями: бронза за упражнение с обручем и 2 серебра за упражнения с мячом и булавами.

На Международном турнире сеньорок Екатерина Луценко показала достаточно высокие результаты и заняла 2 место в многоборье. Также Катя получила 4 медали за отдельные виды: серебро за упражнение с обручем и три бронзы за упражнения с мячом, булавами и лентой. Виктория Фотиева финишировала на 7 месте в многоборье.

На этапе серии Гран-При в финальных соревнованиях нашу страну представляли Виктория Мазур и Алена Дьяченко.

Алена Дьяченко прекрасно выполнила свои программы с обручем, мячом и булавами, оставшись лишь в шаге от пьедестала в финалах с обручем и булавами.

Виктория Мазур, к сожалению, допустила в финалах ряд ошибок, что не позволило ей бороться за призовые места

 

В итоге наши гимнастки приведут в Украину 9 медалей с международного турнира: 5 серебряных и 4 бронзовых.

Источник — Федерация гимнастики Украины

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