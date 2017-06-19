Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юная украинская гимнастка завоевала четыре медали на турнире в Турции

На «Istanbul Rhythmic Cup» Николь Красюк добыла три «золота» и одну «бронзу»

  • 19.06.2017 15:08
  • 83 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ukraine-rg.com.ua
© ukraine-rg.com.ua

На днях в турецком Стамбуле завершился ежегодный Международный турнир «Istanbul Rhythmic Cup».

Три золотые медали и «бронзу» завоевала одна из сильнейших юниорок Украины, многократная победительница международных турниров, бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Украины в категории гимнасток 2004 г.р., участница международного турнира «Кубок Дерюгиной» Николь Красюк.

На турнире Николь стала лучшей в многоборье среди гимнасток 2004 г.р. (59,850), а также завоевала золотые медали за упражнения с мячом (16,200) и лентой (16,450) и бронзу — за упражнение с обручем (14,000).

Кроме того, Николь была признана лучшей гимнасткой соревнований и удостоилась звания «Мисс турнира».

Источник — Федерация гимнастики Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.