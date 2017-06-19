На днях в турецком Стамбуле завершился ежегодный Международный турнир «Istanbul Rhythmic Cup».

Три золотые медали и «бронзу» завоевала одна из сильнейших юниорок Украины, многократная победительница международных турниров, бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Украины в категории гимнасток 2004 г.р., участница международного турнира «Кубок Дерюгиной» Николь Красюк.

На турнире Николь стала лучшей в многоборье среди гимнасток 2004 г.р. (59,850), а также завоевала золотые медали за упражнения с мячом (16,200) и лентой (16,450) и бронзу — за упражнение с обручем (14,000).

Кроме того, Николь была признана лучшей гимнасткой соревнований и удостоилась звания «Мисс турнира».