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Ирина Рудая ответит на вопросы читателей Sport.ua

Тренер лидера юниорской сборной Кристины Пограничной - в интервью Sport.ua

  • 14.06.2017 22:17
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  • 1 комментария
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Ирина Рудая ответит на вопросы читателей Sport.ua

В последнее время украинская юниорка Кристина Пограничная прославилась на всю страну благодаря многочисленным победам на международных соревнованиях. Конечно же, за успехами спортсменки стоит не только её трудолюби и талант, но и огромная работа тренера Ирины Рудой.

После чемпионата Украины, где Пограничная первенствовала среди юниорок, мы связались с Рудой с просьбой дать ответы на вопросы читателей Sport.ua. Так как Ирина проживает во Львове, огранизовать с ней конференцию проблематично, поэтому мы иницируем сбор вопросов, которые направим тренеру.

Вы можете задать вопросы до утра субботы. Ответы будут опубликованы на следующей неделе.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ksyusha Gal'chinskaya
      Ksyusha Gal'chinskaya, 14.06.2017 22:40
    +1
    Доброго дня Ірина)
    По-перше хочется привітати вас з успіхом Христі і вас на Чемпіонаті України, ви справді заслуговуєте на цю перемогу.
    Таке запитання як ви прийшли до тренерської роботи?
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