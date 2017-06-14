Ирина Рудая ответит на вопросы читателей Sport.ua

В последнее время украинская юниорка Кристина Пограничная прославилась на всю страну благодаря многочисленным победам на международных соревнованиях. Конечно же, за успехами спортсменки стоит не только её трудолюби и талант, но и огромная работа тренера Ирины Рудой.
После чемпионата Украины, где Пограничная первенствовала среди юниорок, мы связались с Рудой с просьбой дать ответы на вопросы читателей Sport.ua. Так как Ирина проживает во Львове, огранизовать с ней конференцию проблематично, поэтому мы иницируем сбор вопросов, которые направим тренеру.
Вы можете задать вопросы до утра субботы. Ответы будут опубликованы на следующей неделе.
Источник — Sport.ua
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По-перше хочется привітати вас з успіхом Христі і вас на Чемпіонаті України, ви справді заслуговуєте на цю перемогу.
Таке запитання як ви прийшли до тренерської роботи?
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