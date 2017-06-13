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Кристина Пограничная выиграла чемпионат Украины среди юниорок

Второе место завоевала Виктория Оноприенко

  • 13.06.2017 12:43
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ukraine-rg.com.ua. Кристина Пограничная
© ukraine-rg.com.ua. Кристина Пограничная

12 июня на первом чемпионате Украины этого года в Виннице завершилось многоборье среди гимнасток 2002-2004 г.р., выступающих в категории кандидатов в мастера спорта.

Лидер юниорской сборной страны, многократная победительница Международных турниров и финалистка юниорского Чемпионата Европы Кристина Пограничная стала безоговорочной победительницей этого старта с суммой баллов 64,950.

Второе место заняла член сборной Украины, победительница и призер Международных турниров Виктория Оноприенко.

Третье место разделили две гимнастки: член сборной страны Влада Никольченко, успешно выступавшая в этом сезоне в составе юниорской сборной команды в групповых упражнениях, и сильная гимнастка из Днепра Анна Галасюк, также имеющая немало побед на международном уровне.

Источник — Федерация гимнастики Украины

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