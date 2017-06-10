Екатерина СЕРЕБРЯНСКАЯ: «На сборы ездила с учебниками»

Бывшая украинская гимнастка рассказала о пути к успеху.

«Для достижения олимпийской вершины и всех сопутствующих ей пьедесталов мы с мамой занимались по 8 часов 6 дней в неделю. Начиная с 11 лет, каждые 2-3 недели соревнования и сборы вдали от дома. Конечно, при таком режиме тренировок вписаться в стандартный процесс обучения в средней школе было невозможно, поэтому мои родители организовали спортивный класс на базе моей средней школы №3, состоящий из футболистов, пловцов и гимнасток. У нас уроки начинались позже, так как до школы у всех была утренняя тренировка, а после – обед и вечерняя тренировка… Сколько себя помню, всегда ездила с учебниками и книгами на сборы и соревнования. Вернувшись, сдавала контрольные и экзамены. С гуманитарными дисциплинами это сработало, а вот с точными науками не так отлично, как хотелось бы. Привычка все время учиться дистанционно очень часто выручает меня сейчас во «взрослой жизни».

В начале карьеры мы с мамой ездили на тренировки за «тридевять земель» на троллейбусе, в 6 утра и 9 вечера. Холодные, необорудованные залы. Моя мама была замечательным педагогом и целеустремленным человеком. Она приложила максимум усилий, чтобы на базе спортивного общества «Динамо» постепенно создать шикарную спортивную базу, на которой потом мы с Леной Витриченко готовились к Олимпийским играм в Атланте 1996 года.

Я не осознавала уровень достижений моего папы, чемпиона СССР по футболу 1985 года в составе Днепра. Также не понимала, какая у меня талантливая мама, которая занималась спортивной гимнастикой вместе с Людмилой Турищевой, а в результате переквалифицировалась в тренера по художественной гимнастике и вырастила чемпионок Украины, Европы, мира и меня. На мне лежал немного другой груз ответственности: лидера сборной Украины и лидера крайнего перед олимпиадой сезона, то есть 4-летнего цикла».