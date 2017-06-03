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Украинки занимают вторую промежуточную позицию в Гвадалахаре

В испанской Гвадалахаре стартовал первый этап Мирового вызова

  • 03.06.2017 12:47
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Украинские групповички, прекрасно справившись со своим первым упражнением с 5 обручами, занимают промежуточное второе место в многоборье. Соответственно, в финал в этом виде наши грации прошли со 2-ым квалификационным результатом.

Гимнастки в индивидуальном первенстве выступали с обручем и мячом.

Украину на этом старте представляют 2 наши личницы: лидер сборной Виктория Мазур и опытная гимнастка из Днепра Екатерина Луценко, которая готовится представлять нашу страну на Всемирной Универсиаде.

Виктория Мазур, к сожалению, допустила ряд ошибок в упражнениях с обручем и мячом, и в финалы с этими предметами ей пройти не удалось

Екатерина Луценко успешно справилась со своей программой с обручем, хотя и допустила потерю в мяче. Пройти в финалы гимнастке также не удалось.

Сегодня гимнастки в групповом первенстве выступят с мячами и скакалками, а личницы — с булавами и лентой.

 

Источник — Федерация гимнастики Украины

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