Украинки выступят на Челлендж-Кап Гвадалахара 2017

Со 2 по 4 июня в испанской Гвадалахаре пройдет первый Челлендж-Кап этого сезона.
Украину на этом старте будут представлять Виктория Мазур, Екатерина Луценко, а также сеньорская сборная команда в групповых упражнениях в составе Евгении Гомон, Анастасии Возняк, Валерии Юзьвяк, Валерии Ханиной, Дианы Мижерицкой и Дарьи Кобец.
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СТАРТОВЫЕ СПИСКИ:
Источник — Федерация гимнастики Украины
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