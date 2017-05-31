Украинки выступят на Челлендж-Кап Гвадалахара 2017

Со 2 по 4 июня в испанской Гвадалахаре пройдет первый Челлендж-Кап этого сезона.

Украину на этом старте будут представлять Виктория Мазур, Екатерина Луценко, а также сеньорская сборная команда в групповых упражнениях в составе Евгении Гомон, Анастасии Возняк, Валерии Юзьвяк, Валерии Ханиной, Дианы Мижерицкой и Дарьи Кобец.

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