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Украинки выступят на Челлендж-Кап Гвадалахара 2017

Нашу страну представят Виктория Мазур, Екатерина Луценко и сборная команда в групповых упражнениях

  • 31.05.2017 00:04
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http://ukraine-rg.com.ua
© http://ukraine-rg.com.ua

Со 2 по 4 июня в испанской Гвадалахаре пройдет первый Челлендж-Кап этого сезона.

Украину на этом старте будут представлять Виктория Мазур, Екатерина Луценко, а также сеньорская сборная команда в групповых упражнениях в составе Евгении Гомон, Анастасии Возняк, Валерии Юзьвяк, Валерии Ханиной, Дианы Мижерицкой и Дарьи Кобец.

РАСПИСАНИЕ:

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СТАРТОВЫЕ СПИСКИ:

 

 

Источник — Федерация гимнастики Украины

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