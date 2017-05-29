С 26 по 28 мая во Львове прошел ежегодный Международный турнир «Nika Cup 2017», традиционно собирающий одних из лучших гимнасток нашей страны.

Домашнюю публику своими выступлениями порадовала лидер нашей юниорской сборной Кристина Пограничная. Блестяще выступив с обручем и булавами, гимнастка завоевала 3 золотые медали: золото в многоборье в I-ой категории гимнасток 2003 г.р., золото в многоборье в I-ой категории среди всех гимнасток 2004-2002 г.р., а также золото в упражнении с обручем.

Во II-ой категории гимнасток 2003 г.р. выступила сильная гимнастка из Черноморска Кристина Опря. Юная грация также завоевала 3 медали: стала лучшей в многоборье в своей категории, заняла второе место во II-ой категории гимнасток 2004-2002 г.р. и выиграла серебро в упражнении с обручем.

Во II-ой категории гимнасток 2002 г.р. выступила одна из сильнейших юниорок страны, гимнастка из Днепра Александра Яремчук. На соревнованиях Саша завоевала 3 золотые медали: золото в многоборье во II-ой категории гимнасток 2002 г.р., золото в многоборье во II-ой категории гимнасток 2004-2002 г.р., а также золото в упражнении с обручем.

В I-ой категории гимнасток 2002 г.р. победу в многоборье одержала киевская гимнастка из «Школы Дерюгиных» Алина Гиоева. Она также стала второй лучшей среди в I-ой категории гимнасток 2004-2002 г.р. и завоевала серебро в упражнении с обручем.

В этой же категории хотелось бы отметить львовскую гимнастку Анастасию Пономарцеву, ранее — члена юниорской сборной Украины. В многоборье грация показала лишь 4-ой результат, однако блестящее выступление с мячом обеспечило ей золото в этом виде.