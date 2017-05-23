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Кристина Пограничная побеждает в Германии

Юная украинская грация выполнила два вида: обруч и булавы

  • 23.05.2017 13:33
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Кристина Пограничная побеждает в Германии
21 мая состоялся Международный турнир «Pastorelli Cup 2017», где Украину представляла сильнейшая юниорка страны Кристина Пограничная.
 
Согласно регламенту юная грация выполнила два вида: обруч и булавы. С обоими предметами гимнастка показала прекрасный результат, получив 17,050 за и 16,450 соответственно.
 
С суммой баллов 33,500 Кристина заняла первое место, получив Кубок победительницы турнира. Также львовской  грации вручили кубок «Мисс Турнира».




 

Источник — Федерация гимнастики Украины

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