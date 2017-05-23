21 мая состоялся Международный турнир «Pastorelli Cup 2017», где Украину представляла сильнейшая юниорка страны Кристина Пограничная.
Согласно регламенту юная грация выполнила два вида: обруч и булавы. С обоими предметами гимнастка показала прекрасный результат, получив 17,050 за и 16,450 соответственно.
С суммой баллов 33,500 Кристина заняла первое место, получив Кубок победительницы турнира. Также львовской грации вручили кубок «Мисс Турнира».
Источник — Федерация гимнастики Украины
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