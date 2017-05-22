Без Ризатдиновой Украина не взяла ни одной медали на чемпионате Европы

С 19-го по 2-е мая в Будапеште проходил 33-й чемпионат Европы.

Согласно программе, сеньорки соревновались только в отдельных видах и в командном первенстве, а юниорские группы – в многоборье.

Отсутствие Анны Ризатдиновой в составе команды автоматически означало, что медали нам вряд ли светят. На данный момент самая сильная часть сборной – группа сеньорок, а их соревнования не предусмотрены программой.

В этом году соревнования были не столь однозначны, хотя вполне предсказуемы. Все финалы у личниц выиграли россиянки Аверины и Солдатова, но стоит признать, что смотрелись их победы действительно достойно. Видна грамотная работа постановщиков, динамика в работе с предметом (многое смотрится если не уникальным, то очень сложным), высокий уровень исполнения. На данный момент в сборной России пока нет явного лидера, и они не тянут кого-то с громадным отрывом. В Будапеште Аверины и Солдатова были относительно досягаемы. Хотелось бы думать, что новый президент ФИЖ реформирует судейскую систему, но посмотрим на расстановку сил в динамике, когда эти три девушки стабилизируются.

Хорошо проявили себя болгарки Катрин Тасева и Невиана Владинова. На их счету всего две медали, но это неплохо для начала. Сейчас у них есть отличная возможность закрепиться в топе и заработать себе тот пресловутый «рейтинг», который так важен в гимнастике. Конкуренцию болгаркам в борьбе за подиум составила беларуска Алина Горносько (третье место в упражнении с мячом – настоящая победа для юной гимнастки) и израильтянка Ашрам Линой (две третьих места - обруч, булавы). Без медалей уедет домой Екатерина Галкина. После ухода Станюты Катя была главным претендентом на роль лидера сборной Беларуси, однако на чемпионате Европы лучшие результаты показала дебютантка Горносько.

Наша команда была представлена Викторией Мазур, Аленой Дьяченко и Евой Мелещук. Анны Риазтдиновой очень не хватало, она, бесспорно, могла бы блеснуть. Анна не делала заявлений об окончании спортивной карьеры, но пока не ясно, когда она снова выйдет на ковер.

Мазур – прекрасная гимнастка с отличной техникой, выучкой и многими достоинствами, но, увы, она удивительно не стабильна. Можно только высказать сожаление о том, что Вика так до сих пор и не вышла в лидеры. В Будапеште у нее был вполне реальный шанс побороться за «бронзу» с мячом. Перед выходом Мазур третьей шла Алина Горносько с довольно большим (0.5 балла) отставанием от россиянок. Сделай Вика свое, пожалуй, лучшее упражнение в текущем сезоне так, как она умеет, медаль могла бы быть ее, но… она не сделала. Судя по тому, что Виктория остается в спорте, наши опытные тренеры не без оснований в нее верят. А мы просто пожелаем спортсменке раскрыть свой потенциал.

Второй представительницей украинской сборной в Венгрии была молодая Алена Дьяченко. Алена очень перспективная, но она только начинает свой путь среди сеньорок, и перед ней не может ставиться задача выиграть медали. Для Дьяченко сейчас главное – показывать рост и набираться опыта.

В программу чемпионата Европы также входили соревнования в групповых упражнениях у юниоров. Наши спортсменки здесь остались без наград, квалифицировались в один финал и заняли там восьмое место.