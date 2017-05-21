В финал с 10 булавами отобралась наша юниорская сборная команда в групповых упражнениях, в финалы с мячом и булавами — Виктория Мазур.
К сожалению, наши групповички не смогли справиться с волнением и допустили несколько ошибок в упражнении с 10 булавами. Гимнастки получили оценку 15,200 и остались на 8 месте.
Лидер сборной Виктория Мазур представила Украину в финалах с мячом и булавами. Из-за мелких недочётов грация не смогла побороться за медали, но уж точно запомнилась венгерской публике своей харизмой и чистыми линиями. Вика стала седьмой в обоих финалах (15,700 — мяч; 15,950 — булавы).
Полные результаты:
Источник — Федерация гимнастики Украины
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