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Украинки не сумели завоевать медали на чемпионате Европы

Сегодня в Будапеште прошел финальный день Чемпионата Европы по художественной гимнастике

  • 21.05.2017 22:54
  • 214 просмотров
  • 2 комментария
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ukraine-rg.com.ua. Виктория Мазур
© ukraine-rg.com.ua. Виктория Мазур

В финал с 10 булавами отобралась наша юниорская сборная команда в групповых упражнениях, в финалы с мячом и булавами — Виктория Мазур.

К сожалению, наши групповички не смогли справиться с волнением и допустили несколько ошибок в упражнении с 10 булавами. Гимнастки получили оценку 15,200 и остались на 8 месте.

Лидер сборной Виктория Мазур представила Украину в финалах с мячом и булавами. Из-за мелких недочётов грация не смогла побороться за медали, но уж точно запомнилась венгерской публике своей харизмой и чистыми линиями. Вика стала седьмой в обоих финалах (15,700 — мяч; 15,950 — булавы).
 

Полные результаты:

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Источник — Федерация гимнастики Украины

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Комментарии
    slava_novogorsku
      slava_novogorsku, 21.05.2017 23:21
    -1
    Все это было предсказуемо, ещё осенью об этом писали, что в следующем году сборная Украины будет без медалей
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    Kirovograd_Da
    online
      Kirovograd_Da, 21.05.2017 23:41
    -2
    Во, дожили. Уже попадание в финалы, и то не всегда, за достижение выдается.
    Чем-то напоминает фигурное катание, После ОЧ Баюл и Петренко за счастье попадание в двадцатку.
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