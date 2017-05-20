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Украинки шестые в командном первенстве на ЧЕ

Наша сборная без Анны Ризатдиновой не смогла бороться за медали

  • 20.05.2017 21:51
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Украинки шестые в командном первенстве на ЧЕ

Только что в Будапеште завершились командные соревнования в рамках 33-ьего чемпионата Европы.

Сборная Украины выступала без своего лидера - призера Олимпиады в Рио Анны Ризатдиновой. Команда была представлена Викторией Мазур, Алёной Дьяченко и Евой Мелещук.

По итогам командных сорвенований украинки заняли шестое место. Чемпионками стали россиянки (Солдатова и Аверины), серебряными призерами - беларуски (Галкина, Горносько), бронзовыми - болгарки (Тасева и Владианова).

Завтра состоятся финалы в отдельных видах. Украина будет представлена Викторией Мазур в финалах с мячом и булавами.

Источник — Sport.ua

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