19 мая прошел первый соревновательный день на 33-ем чемпионате Европы по художественной гимнастике в Будапеште.
Юниорские команды в групповых упражнениях сегодня выступали с 10 булавами (первое выступление), гимнастки в индивидуальном первенстве — с обручем и мячом.
Наша юниорская сборная команда в групповых упражнениях успешно справилась со своим первым выступлением с 10 булавами, набрав максимальную возможную трудность в 8 баллов и получив 16,000. С этой оценкой наши групповички занимают промежуточное 5-ое место.
Виктория Мазур прекрасно справилась со своими программами с обручем и мячом, получив 16,300 и 16,650 соответственно. В воскресенье мы увидим Викторию в финале с мячом, куда она отобралась с 8-ым квалификационным результатом.
К сожалению, Алена Дьяченко допустила в упражнениях с обручем и мячом две потери, получив 15,650 и 15,000 соответственно, что лишило ее возможности бороться за попадание в финалы.
С суммой баллов 79,600 наша команда занимает промежуточное 6-ое место в командном первенстве.
Напомним, что украинская команда приехала в Будапешт без своего лидера Анны Ризатдиновой.
Напомним, что украинская команда приехала в Будапешт без своего лидера Анны Ризатдиновой.
Украину представляют 3 гимнастки, выступающие в индивидуальном первенстве: Виктория Мазур выступит с 4 предметами (обруч, мяч, булавы, лента), Алена Дьяченко — с тремя (обруч, мяч и булавы), а Ева Мелещук выступит только с лентой.
В составе юниорской сборной команды в групповых упражнениях свою программу с 10 булавами продемонстрируют Татьяна Довженко, Влада Никольченко, Мария Высочанская, Алина Сидак и Мариола Боднарчук.
Результаты онлайн и стартовые списки.
Выборочно и бесплатно посмотреть соревнования можно:
1) на болгарском телеканале БНТ (20 мая — 19:00; 21 мая — 12:00, 13:20)
2) на российском Sportbox (геоблок)
Источник — Федерация гимнастики Украины
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