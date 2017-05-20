19 мая прошел первый соревновательный день на 33-ем чемпионате Европы по художественной гимнастике в Будапеште.

Юниорские команды в групповых упражнениях сегодня выступали с 10 булавами (первое выступление), гимнастки в индивидуальном первенстве — с обручем и мячом.

Наша юниорская сборная команда в групповых упражнениях успешно справилась со своим первым выступлением с 10 булавами, набрав максимальную возможную трудность в 8 баллов и получив 16,000. С этой оценкой наши групповички занимают промежуточное 5-ое место.

Виктория Мазур прекрасно справилась со своими программами с обручем и мячом, получив 16,300 и 16,650 соответственно. В воскресенье мы увидим Викторию в финале с мячом, куда она отобралась с 8-ым квалификационным результатом.







К сожалению, Алена Дьяченко допустила в упражнениях с обручем и мячом две потери, получив 15,650 и 15,000 соответственно, что лишило ее возможности бороться за попадание в финалы.









Напомним, что украинская команда приехала в Будапешт без своего лидера Анны Ризатдиновой. С суммой баллов 79,600 наша команда занимает промежуточное 6-ое место в командном первенстве.Напомним, что украинская команда приехала в Будапешт без своего лидера Анны Ризатдиновой.