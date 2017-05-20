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Чемпионат Европы-2017. Виктория Мазур вышла в финал упражнений с мячом

Украина команда занимает пока промежуточное 6-ое место в командном первенстве

  • 20.05.2017 07:22
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Федерация гимнастики Украины. Виктория Мазур
© Федерация гимнастики Украины. Виктория Мазур
19 мая прошел первый соревновательный день на 33-ем чемпионате Европы по художественной гимнастике в Будапеште.
 
Юниорские команды в групповых упражнениях сегодня выступали с 10 булавами (первое выступление), гимнастки в индивидуальном первенстве — с обручем и мячом.
 
Наша юниорская сборная команда в групповых упражнениях успешно справилась со своим первым выступлением с 10 булавами, набрав максимальную возможную трудность в 8 баллов и получив 16,000. С этой оценкой наши групповички занимают промежуточное 5-ое место.

 
Виктория Мазур прекрасно справилась со своими программами с обручем и мячом, получив 16,300 и 16,650 соответственно. В воскресенье мы увидим Викторию в финале с мячом, куда она отобралась с 8-ым квалификационным результатом.
 



К сожалению, Алена Дьяченко допустила в упражнениях с обручем и мячом две потери, получив 15,650 и 15,000 соответственно, что лишило ее возможности бороться за попадание в финалы.
 
С суммой баллов 79,600 наша команда занимает промежуточное 6-ое место в командном первенстве.



Напомним, что украинская команда приехала в Будапешт без своего лидера Анны Ризатдиновой. 
 
Украину представляют 3 гимнастки, выступающие в индивидуальном первенстве: Виктория Мазур выступит с 4 предметами (обруч, мяч, булавы, лента), Алена Дьяченко — с тремя (обруч, мяч и булавы), а Ева Мелещук выступит только с лентой.
 
В составе юниорской сборной команды в групповых упражнениях свою программу с 10 булавами продемонстрируют Татьяна Довженко, Влада Никольченко, Мария Высочанская, Алина Сидак и Мариола Боднарчук.



Результаты онлайн и стартовые списки.
 
 
Выборочно и бесплатно посмотреть соревнования можно:
 
1) на болгарском телеканале БНТ (20 мая — 19:00; 21 мая — 12:00, 13:20)
 

Источник — Федерация гимнастики Украины

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