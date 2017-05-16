Александра Яремчук одержала победу на международном турнире в Канаде

Закончился ежегодный канадский Международный турнир «Koop Cup».
Украину на этом старте представляла одна из лучших юниорок нашей страны и сильнейших гимнасток Днепра — Александра Яремчук.
Саша уверенно справилась со всеми видами программы, допустив лишь мелкие помарки в упражнении с булавами, но они не помешали днепровской грации занять уверенное первое место в многоборье. В Украину Саша везет 4 золота (многоборье, обруч, мяч, лента) и серебро в упражнении с булавами.
Обруч: 15,700 (1 место)
Мяч: 15,233 (1 место)
Булавы: 13,333 ( 2 место)
Лента: 15,200 (1 место)
Общая: 59.466 (золото)
Источник — Федерация гимнастики Украины
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