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Александра Яремчук одержала победу на международном турнире в Канаде

Одна из лучших украинских юниорок уверенно справилась со всеми видами программы

  • 16.05.2017 17:55
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ukraine-rg.com.ua. Александра Яремчук
© ukraine-rg.com.ua. Александра Яремчук

Закончился ежегодный канадский Международный турнир «Koop Cup».

Украину на этом старте представляла одна из лучших юниорок нашей страны и сильнейших гимнасток  Днепра — Александра Яремчук.

Саша уверенно справилась со всеми видами программы, допустив лишь мелкие помарки в упражнении с булавами, но они не помешали днепровской грации занять уверенное первое место в многоборье. В Украину Саша везет 4 золота (многоборье, обруч, мяч, лента) и серебро в упражнении с булавами.

Обруч: 15,700  (1 место)
Мяч: 15,233 (1 место)
Булавы: 13,333 ( 2 место)
Лента: 15,200 (1 место)
Общая: 59.466 (золото)

Источник — Федерация гимнастики Украины

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