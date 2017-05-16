Мазур, Дьяченко та Мелещук виступлять на Чемпіонаті Європи у Будапешті

19 травня в Будапешті стартує європейська першість з художньої гімнастики.



Програма змагань включає в себе індивідуальні виступи дорослих грацій та змагання у групових вправах серед юніорок.



В угорській столиці Україну представлятимуть Вікторія Мазур, Олена Дьяченко та Єва Мелещук.



Юніорська збірна буде представлена наступним складом: Влада Нікольченко, Аліна Сідак, Тетяна Довженко, Марія Височанська, Маріола Боднарчук.



Змагання триватимуть до 21 травня.