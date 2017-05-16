Мазур, Дьяченко та Мелещук виступлять на Чемпіонаті Європи у Будапешті

19 травня в Будапешті стартує європейська першість з художньої гімнастики.
Програма змагань включає в себе індивідуальні виступи дорослих грацій та змагання у групових вправах серед юніорок.
В угорській столиці Україну представлятимуть Вікторія Мазур, Олена Дьяченко та Єва Мелещук.
Юніорська збірна буде представлена наступним складом: Влада Нікольченко, Аліна Сідак, Тетяна Довженко, Марія Височанська, Маріола Боднарчук.
Змагання триватимуть до 21 травня.
Источник — НОК Украины
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