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Мазур, Дьяченко та Мелещук виступлять на Чемпіонаті Європи у Будапешті

Українські грації визначилися зі складом на континентальну першість

  • 16.05.2017 15:59
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ukraine-rg.com.ua. Виктория Мазур
© ukraine-rg.com.ua. Виктория Мазур

19 травня в Будапешті стартує європейська першість з художньої гімнастики.

Програма змагань включає в себе індивідуальні виступи дорослих грацій та змагання у групових вправах серед юніорок.

В угорській столиці Україну представлятимуть Вікторія Мазур, Олена Дьяченко та Єва Мелещук.

Юніорська збірна буде представлена наступним складом: Влада Нікольченко, Аліна Сідак, Тетяна Довженко, Марія Височанська, Маріола Боднарчук.

Змагання триватимуть до 21 травня.

Источник — НОК Украины

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