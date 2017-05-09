Наталья ГОДУНКО: «Впервые об украинской команде личниц сказать нечего»

— Расскажите, чем вы занимаетесь сейчас? Не так давно вы планировали открывать в Киеве школу художественной гимнастики для взрослых?

— Школу я так и не открыла, по той причине, что у меня очень загруженный график по работе. Сейчас я занимаюсь тем, что даю мастер—классы в разных странах. А так как школой нужно руководить, мне пришлось выбирать, и я предпочла свободный график работы по всему миру.

Мне нравится соединять работу и отдых. Например, 7 дней идёт сбор и потом минимум 4 дня я отдыха и смотрю город . Это лучшее, что может быть для меня сейчас, я занимаюсь любимым делом и при этом путешествую по миру .

— Мы видели вас на турнире New Dnipro Stars. Для нашей страны это необычный турнир. Интересно ваше мнение о нём?

— Хочу отметить прекрасную организацию, шикарный светлый зал, красивое оформление, призы… Даже дипломы были с камушками, жаль, что я уже выросла и не могу принимать участие в этих соревнованиях в качестве спортсменки.

Очень понравилось гала – множество настолько красочных и разнообразных номеров, что невозможно оторвать взгляд. Выступали не только участницы самого турнира, но и пара бальников, спортивные гимнастики, девчонки из Openartstudio, эстетические гимнастки, ну и конечно же, гимнастки—«художницы» большие и маленькие, групповые упражнения... Для детских турниров это новый уровень! Снимаю шляпу перед организаторами, они сотворили невероятный праздник.





— Как вы считаете, реально ли в таких малышах увидеть перспективу? Или же это больше красивый праздник для опыта и воспоминаний?

— В таком юном возрасте, я считаю, нереально предугадать будущее ребенка. Все очень быстро меняется, даже за месяц ребёнок может кардинально изменится.

— Очень интересно ваше мнение о современной художественной гимнастике. Считаете лидерство россиянок с большим отрывом заслуженным?

— Я разделяю лидерство России, но могу сказать, что они лидируют далеко не с большим отрывом от других стран. Например Александра Солдатова невероятно красивая гимнастка, но очень нестабильная. Сёстры Аверины выполняют удивительные вещи с предметами, но в них пока очень не хватает женственности.

— Кто вам нравится в этом году? В предыдущем олимпийском цикле?

— Сейчас своё предпочтение я отдаю болгаркам и в личной, и в групповой программе. Фаворитки для меня на сегодня это Катрин Тасева и Невиана Владинова. Насчёт предыдущего года… я всегда оставляю прошлое в прошлом и смотрю только в будущее.



— Что можете сказать о нынешней украинской команде?

— Об украинской команде «личниц», если честно, впервые мне просто нечего сказать, вот просто нечего... Хотя вот наши девочки из групповых упражнений очень радуют, отлично начали и на высоком уровне ведут сезон.

Они с уверенностью выступают, поднимаются на пьедестал, давно такого мы не видели… Может, потому что сменилась команда с прошлого сезона или поменялся капитан среди девочек (Пояснение для читателей: сейчас капитаном считается Евгения Гомон вместо ушедшей из спорта Алёны Дмитраш – Прим. авт.), но команда работает умно на площадке. Очень важно трудиться осознанно, понимать ответственность за то, что ты защищаешь честь своей страны. Без этого ничего не будет.

— Можете отметить кого—то из юниорок?

— Мне нравится юниорка из Украины Вика Оноприенко.

— Правила в художественной гимнастике очень сильно изменились с тех пор, когда выступали вы и в карточках было по 30 элементов (сейчас их максимум 9). Считаете, что нынешним спортсменкам легче?

— Правила моего времени — это просто худшее, что могло быть, я так считаю. Нереальное количество элементов, часто не красивых, исполнение на одной ноге по три элемента и много всего такого... Это безумно было сложно и как-то все не логично.

Сейчас мне очень нравятся правила, но есть одно большое но! Все гимнастики практически делают одни и те же элементы во всех четырех упражнениях, это смотрится скучно и однообразно, думаю, не интересно ни зрителю, ни самим спортсменкам. Я бы разнообразила элементы как было в наше время: мяч —элементы гибкости, булавы — равновесия, лента—повороты, обруч —прыжки или все виды элементов пропорционально. Это то, что бы я изменила.

— С этого сезона убрали карточки, то есть теперь любой болельщик, вооружившись брошюрой с правилами и обладающий достаточной квалификацией, сможет подсчитать оценку? Со стороны кажется, что это добавит объективности?

— Нет. Исчезновение карточек объективности не добавит. Болельщик, не знающий правил художественной гимнастике, никогда не сможет правильно оценить выступление спортсменки, так как существует очень много нюансов.





— С кем из мира спорта вы дружите?

— Поддерживаю отношения со многими спортсменками, особенно, если идёт речь о работе.



Sport.ua выражает благодарность организаторам турнира New Dnipro Stars за помощь в проведении интервью.