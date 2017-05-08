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Кристина Пограничная выиграла четыре золота на Danubia Cup 2017

Вчера в Братиславе завершился Международный турнир Danubia Cup 2017

  • 08.05.2017 10:33
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ukraine-rg.com.ua. Кристина Пограничная
© ukraine-rg.com.ua. Кристина Пограничная

Сборную Украины на Международном турнире Danubia Cup 2017 представила юная львовянка Кристина Пограничная, которая выступила на соревнованиях с 3 предметами: обруч, мяч и булавы.

Кристина прекрасно справилась со всеми видами программы, что позволило ей занять 1 место в многоборье. Гимнасток также награждали за каждый вид отдельно. В итоге юная грация везёт домой 4 золота — за многоборье, обруч (16,650), мяч (17,100) и булавы (16,650).

 

Источник — Федерация гимнастики Украины

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