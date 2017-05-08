Сборную Украины на Международном турнире Danubia Cup 2017 представила юная львовянка Кристина Пограничная, которая выступила на соревнованиях с 3 предметами: обруч, мяч и булавы.
Кристина прекрасно справилась со всеми видами программы, что позволило ей занять 1 место в многоборье. Гимнасток также награждали за каждый вид отдельно. В итоге юная грация везёт домой 4 золота — за многоборье, обруч (16,650), мяч (17,100) и булавы (16,650).
Источник — Федерация гимнастики Украины
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