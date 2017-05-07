Украинские гимнастки выиграли 2 золота в финалах и Кубок мира!

Украинские групповички, накануне выигравшие серебро в многоборье, сегодня просто блестяще выступили в финалах с 5 обручами (18,300) и 3 мячами/2 скакалками (17,850), завоевав в этих видах две золотые медали! Серебряные медали завоевали хозяйки турнира — болгарки, бронзовые — белоруски.

Кроме того, на этом старте вручали Кубки мира по результатам выступлений на предыдущих этапах. Украинские грации по сумме очков стали лучшими в упражнении с 3 мячами/2 скакалками и завоевали Кубок мира в этом виде.

Обладательницами Кубка мира в многоборье и в упражнении с 5 обручами стали болгарки.

В финале с булавами также выступала и наша личница — Виктория Мазур. К сожалению, на одном из элементов Виктория допустила ошибку и занять место на пьедестале ей не удалось: итоговое место нашей грации — 6-ое.

Поздравляем наших гимнасток с такими потрясающими результатами, а также выражаем благодарность всему тренерскому штабу, врачам и судьям!

Следующий старт сборной Украины — Чемпионат Европы, который пройдет с 19 по 21 мая в Венгрии. Желаем наших грациям успешной подготовки!