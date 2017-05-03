«Для многих участниц это был первый турнир в жизни!»

29 апреля в Днепре впервые в Украине прошёл международный турнир для самых маленьких гимнасток. Для многих участниц New Dnipro Stars стал первым большим турниром в жизни. Организаторы приглашали к участию спортсменок 2013года рождения, то есть, крошек, которым на дату проведения соревнований было 3 – 4 года! Конечно, в таком возрасте спортивная борьба чаще всего ведется без предмета (хотя есть исключения) и существенно отличается даже от борьбы 8—летних спортсменок. Но, тем не менее, для начинающих – это чудесный опыт и яркий спортивный праздник. Особенно учитывая, что специальным гостем была чемпионка мира и участница Олимпийских игр Наталья Годунко.

Sport.ua не могли обойти вниманием такой необычный турнир и обратились с вопросами к организаторам. На наши вопросы отвечала тренер Елизавета Грибанова.

— Ваш турнир – новинка для нашей страны (ранее международные соревнования для самых маленьких в Украине не проводились). Расскажите, как возникла эта идея?

— Так как в Днепропетровске не проводят соревнования для самых юных гимнасток, мы решили поддержать детский спорт в нашем городе и создать такой праздник. В частности, возникла идея турнира для самых маленьких принцесс, которые в свои 3—4 годика могут уже продемонстрировать первые выступления. Таких деток, к сожалению, не на всех соревнованиях допускают к участию. Для многих участниц New Dnipro Stars стал первым большим турниром в жизни. И это очень здорово!

— Турнир имеет солидный статус международного. Какие страны принимают участие?

— Польша, Турция ну и большинство, конечно, из Украины.

— Сколько участниц к вам приехало?

— К нам приехало более двухсот участниц. Помимо представителей Польши и Турции, было много детей из украинских городов - Херсон, Мариуполь, Киев, Львов, Луцк, Кривой Рог, Никополь, Кировоград, Днепродзержинск и, конечно, Днепропетровск... Всего 18 команд

— Расскажите о роли Натальи Годунко?

— Наталия Годунко приехала к нам в качестве почётного гостя турнира, провела церемонию награждения для всех деток и продемонстрировала потрясающий мастер—класс! Мы увидели и почерпнули для себя много интересного. Дети были под огромным впечатлением от общения с Наташей, которая с удовольствием раздавала автографы и со всеми фотографировалась. Лично от себя хотелось бы добавить, что Наташа не просто великолепная и титулованная гимнастка, но ещё и замечательный человек!

— С какими сложностями столкнулись организаторы?

— Организация любого подобного мероприятия – это очень сложная работа, безумно тяжело найти спонсоров, партнёров и людей которые готовы помочь и поддержать детский спорт в нашей стране, но нам удалось найти небезразличных людей ,которые смогли порадовать столь юных участниц таким Праздником!

— На турнирах среди самых маленьких сложно говорить о перспективных детях, но всё же, кому удалось блеснуть?

—На нашем турнире было Очень много талантливых девочек, но Среди самых юных участниц , хочу отметить Осиннюю Софию 2013 года рождения. Ей всего 4 годика, а она уже смогла продемонстрировать прекрасное выступление с мячом.

Что касается победителей, то мы организовали программу таким образом, чтобы все дети стали призерами.

— С каким настроением 3—4—летние малышки выходили на ковёр?

—Выходили они в прекрасном настроение и с огромным интересом.