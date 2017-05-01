Украинки примут участие в Кубке Софии 2017

Со 2 по 3 мая в болгарской Софии пройдет ежегодный Международный турнир «Кубок Софии».
Украина будет представлена на этом старте юниорской сборной командной в групповых упражнениях, а также победительницей Международных турниров и Спартакиады Викторией Фотиевой.
Соревнования будут транслироваться на этом канале на youtube.
Стартовые списки на 2 и 3 мая:
Источник — Федерация гимнастики Украины
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