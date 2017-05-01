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Украинки примут участие в Кубке Софии 2017

Международный турнир пройдет со 2 по 3 мая

  • 01.05.2017 21:44
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ukraine-rg.com.ua
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Со 2 по 3 мая в болгарской Софии пройдет ежегодный Международный турнир «Кубок Софии».

Украина будет представлена на этом старте юниорской сборной командной в групповых упражнениях, а также победительницей Международных турниров и Спартакиады Викторией Фотиевой.



Соревнования будут транслироваться на этом канале на youtube.

Стартовые списки на 2 и 3 мая:



 

Источник — Федерация гимнастики Украины

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