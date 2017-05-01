В Португалии на ежегодном Международном турнире AGN Cup 2017 завершились финалы в отдельных видах.

В этих соревнованиях принимают участие лучшая украинская юниорка Кристина Пограничная, а также победительница Международных турниров и чемпионка Киева Дарья Мурай, выступающая с этого года по программе мастеров спорта (сеньоров).

Кристина Пограничная сразила всех наповал своей энергетикой и чёткостью исполнения невероятно сложных элементов. Она прошла на одном дыхании и обруч (16.200), и мяч (14.750), и булавы (15.900), и даже технически сложную ленту (14.350). Таким образом, грация собрала всё золото турнира, которое только можно было собрать.

Полные результаты:

Вечером удивлять поклонников украинской художественной гимнастики продолжила Дарья Мурай. Даша хорошо справилась с обручем (14.600), булавами (15.100) и лентой (13.350), но допустила несколько ошибок в упражнении с мячом (11.800 — 5 место). В итоге, наша грация везёт в Украину 3 золотых медали с финалов, а также серебро многоборья.

Полные результаты:

Вечером наши грации выступили на гала-концерте с показательными номерами.