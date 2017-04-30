Украинки взяли бронзу на Кубке мира в Баку

В субботу в Баку завершилось многоборье в личном и групповом первенстве, где украинские гимнастки сумели достойно представить нашу страну и порадовать зрителей достойными выступлениями.



Напоминаем, что Украину на этом старте представляют юные Ева Мелещук и Алена Дьяченко, а также сборная команда в групповых упражнениях в составе Евгении Гомон, Анастасии Возняк, Валерии Юзьвяк, Валерии Ханиной, Дианы Мижерицкой и Дарьи Кобец.



Ева Мелещук неплохо справилась с упражнением с булавами (15.250), но, к сожалению, допустила ошибки в ленте (13.350), заняв итоговое 15-е место.



Алёна Дьяченко с небольшими недочётами прошла булавы (15.400), но блестяще выступила с лентой (16.800), что позволило ей квалифицироваться в этот финал с 4 результатом. С суммой 62.200 грация замкнула десятку сильнейших в многоборье! Браво, Алёна!



Вечером чистым выступлением нас порадовали групповички: упражнение с 3 мячами и 2 скакалками было выполнено очень хорошо (17.600), и наши девушки завоевали бронзу в многоборье (35.100)! В воскресенье мы увидим наших граций в обоих финалах, куда они квалифицировались с 3-ми результатами.