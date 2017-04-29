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Украинские гимнастки – в тройке после первого вида в Баку

Завершилась половина квалификации на третьем этапе Кубка мира в Азербайджане

  • 29.04.2017 16:36
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28 апреля завершилась половина квалификации на третьем этапе Кубка мира этого сезона в Баку. Гимнастки в индивидуальном первенстве выступали с обручем и мячом, гимнастки в групповом первенстве — с 5 обручами.

Украинские групповички успешно справились со своей программой с 5 обручами, получив 17.500, что является на данный момент третьим лучшим результатом.

В личном первенстве Украину представляют наши юные 15-летние Алена Дьяченко и Ева Мелещук.

Ева Мелещук, воспитанница Виктории и Анны Бессоновой, участница командного юниорского чемпионата Европы прошлого года, вошедшая в сеньорскую сборную в этом году, впервые выступает на этапе Кубка мира.

Юная грация приятно удивила болельщиков художественной гимнастики, получив за обруч и мяч довольно высокие 15,650 и 15,850 соответственно (31,450). На данный момент Ева занимает промежуточное 11-ое место среди 35 гимнасток, приехавших на турнир.

Алена Дьяченко, к сожалению, допустила серьезную потерю предмета в  упражнении с обручем (14,250), однако успешно справилась с программой с мячом (15,750).  С суммой 30,000 Алена занимает промежуточное 10-ое место.

Сегодня личницы выступят в булавами и лентой, групповички — с 3 мячами и 2 скакалками, после чего будут определены победительницы и призеры в многоборье.

 

Источник — Федерация гимнастики Украины

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