Сборная Украины по художественной гимнастике заработала две медали на этапе Кубка мира в Ташкенте. Обе награды в активе команды в групповых упражнениях.

Заверши квалификацию с высоким вторым местом в упражнении с обручами (17,500 балла) и с оценкой чуть пониже (14,700) со скакалками и мячами, украинки в обеих дисциплинах вышли в финал.

В финале украинская команда выиграла серебро с мячами и скакалками, показав результат 17,400. Украинки уступили только сборной Болгарии, у которой 17,600 балла. Замкнула тройку лидеров команда России (17,100). В упражнении с пятью обручами с результатом 17,050 украинки завоевали бронзу, опередив сборную Беларуси (16,850), но уступив россиянкам (18,800) и Болгарии (18,300).

Первый номер (в отсутствии Анны Ризатдиновой, пропускающей начало сезона) сборной Украины Виктория Мазур прошла в финал с лентой. Но во время выступления в финале у украинской гимнастки завязался узел на ленте, и и Вика остановилась на 8 месте с результатом 13,100.





Напомним, в начале апреля групповички завоевали бронзу на Кубке мира в Пезаро, а Мазур в марте стала шестой на Гран-При во Франции.

Турнир в Ташкенте в новом сезоне считается одним из самых престижных в этом олимпийском четырехлетии, поскольку получил статус квалификационного на Игры-2020 в Токио. В предыдущем цикле лицензии на Игры разыгрывались в предолимпийском сезоне на чемпионате мира и континентальных первенствах. Но перед Токио – также в предолимпийском 2019 году – лицензии можно будет также завоевать на четырех этапах Кубка мира – кроме Ташкента, это Италия, Азербайджан и Болгария.