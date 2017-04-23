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Украинки завоевали два медали на этапе Кубка мира

В групповых упражнениях наши гимнастки получили «серебро» и «бронзу»

  • 23.04.2017 18:25
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ukraine-rg.com.ua
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Сегодня в Ташкенте завершились финальные соревнования Этапа Кубка Мира по художественной гимнастике. Победителями и призерами соревнований в отдельных видах упражнений в индивидуальной и групповой программе стали следующие участники:
 
Финал. Обруч.
1 место - Арина Аверина (18,600) (Россия)
2 место - Дина Аверина (18,450) (Россия)
3 место - Линой Ашрам (18,050) (Израиль)
 
Финал. Мяч.
1 место - Арина Аверина (17,850) (Россия)
2 место - Дина Аверина (17,600) (Россия)
3 место - Катрин Тасева (17,400) (Болгария)
 
Финал. Булавы.
1 место - Дина Аверина (18,900) (Россия)
2 место - Катрин Тасева (17,400) (Болгария)
3 место - Борьяна Калейн (17,350) (Болгария)
 
Финал. Лента.
1 место - Арина Аверина (17,750) (Россия)
2 место - Дина Аверина (16,900) (Россия)
3 место - Анастасия Сердюкова (15,900) (Узбекистан)
 
Групповые упражнения. 5 обручей.
1 место - Россия (18,800)
2 место - Болгария (18,300)
3 место - Украина (17,050)
 
Групповые упражнения. 2 скакалки+3 мяча.
1 место - Болгария (17,600)
2 место - Украина (17,400)
3 место - Россия (17,100)

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