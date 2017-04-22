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Известная гимнастка организует турнир в свою честь

В Запорожье состоится турнир «Макси Кап»

  • 22.04.2017 11:13
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Алина Максименко
© Алина Максименко

После завершения профессиональной карьеры, Алина Максименко путешествует по всему миру, не забывая о любимом деле — художественной гимнастике. Выступает в различных странах, делится опытом, проводит мастер-классы. В Запорожье бывает редко. Но такие мгновения незабываемы. Ее очередной визит связан с проведением в родном городе турнира в свою честь.

Турнир на призы Алины Максименко в Запорожье будет уже третьим. Место проведения неизменное — манеж комбината «Запорожсталь». С каждым годом масштаб соревнований растет.

Накануне турнира Алина пришла в школу, где художественную гимнастику преподает ее первый тренер Наталья Санина. Для нынешнего поколения воспитанниц Натальи Саниной, Алина Максименко — кумир. Некоторые девушки впервые в жизни получили возможность пообщаться с ней.

Турнир на призы Алины Максименко начнется сегодня и продлится два дня. Вход в манеж «Запорожстали» свободный.

Церемония открытия турнира «Макси Кап» в субботу, 22 апреля в 14.00.

 

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