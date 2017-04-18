New Dnipro Stars - 2017. Превью

29 апреля в Днепре состоится 1-ый Международный детский турнир New Dnipro Stars – 2017. В соревнованиях примут участницы спортсменки 2013 года рождения (то есть, гимнастки возрастом 3 - 4 года).

Отметим, что детские международные турниры для самых маленьких – новшество в нашей стране.

Организаторы уже называют турнир грандиозным и обещают множество сюрпризов, среди которых – мастер-класс от чемпионки мира Натальи Годунко и масштабный гала-концерт.