В Пезаро на первом этапе Кубка мира сезона прошли финалы в индивидуальном и групповом первенстве. В финалах Украина была представлена только групповичками.

Наши грации допустили помарки в упражнении с 5 обручами (17,000 — 5 место), но отлично справились с 3 мячами и 2 скакалками (17,700), завоевав бронзу в этом виде!

Полные результаты:

ФИНАЛ. 5 обручей

1. Италия 18,700

2. Болгария 18,150

3. Китай 17,900

4. Япония 17,900

5. УКРАИНА 17,000

6. Азербайджан 16,450

7. США 16,300

8. Беларусь 16,100

ФИНАЛ. 3 мяча/2 скакалки

1. Италия 18,700

2. Россия 18,100

3. УКРАИНА 17,700

4. Азербайджан 17,050

5. Болгария 16,800

6. Беларусь 17,000

7. США 17,000

8. Финляндия 13,500

В итоге, в копилке Украины с этого старта две бронзовые медали.