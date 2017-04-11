В Пезаро на первом этапе Кубка мира сезона прошли финалы в индивидуальном и групповом первенстве. В финалах Украина была представлена только групповичками.
Наши грации допустили помарки в упражнении с 5 обручами (17,000 — 5 место), но отлично справились с 3 мячами и 2 скакалками (17,700), завоевав бронзу в этом виде!
Полные результаты:
ФИНАЛ. 5 обручей
1. Италия 18,700
2. Болгария 18,150
3. Китай 17,900
4. Япония 17,900
5. УКРАИНА 17,000
6. Азербайджан 16,450
7. США 16,300
8. Беларусь 16,100
ФИНАЛ. 3 мяча/2 скакалки
1. Италия 18,700
2. Россия 18,100
3. УКРАИНА 17,700
4. Азербайджан 17,050
5. Болгария 16,800
6. Беларусь 17,000
7. США 17,000
8. Финляндия 13,500
В итоге, в копилке Украины с этого старта две бронзовые медали.
Источник — Федерация гимнастики Украины
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