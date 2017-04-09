Украинские гимнастки - третьи на Кубке мира в Италии

Украинские групповички, занимавшие после пятницы промежуточное 5-ое место, вчера блестяще выступили с 3 мячами и 2 скакалками (17,900), завоевав бронзовую медаль в многоборье. На первом месте — команда Болгарии, вторыми стали хозяйки соревнований — команда Италии. Всего на этом старте выступили 18 команд!

Сегодня наша команда в групповых упражнениях выступит в обоих финалах: с 5 обручами и 3 мячами/2 скакалками.

Украинские личницы Виктория Мазур и Алена Дьяченко, хотя и поднялись выше в турнирной таблице после первого дня, заняли 12-ое и 19-ое места и не смогли пробиться в финалы.