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Украинские гимнастки - третьи на Кубке мира в Италии

Украинки успешно выступили на первом этапе Кубка мира этого сезона в итальянском Пезаро

  • 09.04.2017 10:09
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Украинские групповички, занимавшие после пятницы промежуточное 5-ое место, вчера блестяще выступили с 3 мячами и 2 скакалками (17,900), завоевав бронзовую медаль в многоборье. На первом месте — команда Болгарии, вторыми стали хозяйки соревнований — команда Италии. Всего на этом старте выступили 18 команд!

Сегодня наша команда в групповых упражнениях выступит в обоих финалах: с 5 обручами и 3 мячами/2 скакалками.

Украинские личницы Виктория Мазур и Алена Дьяченко, хотя и поднялись выше в турнирной таблице после первого дня, заняли 12-ое и 19-ое места и не смогли пробиться в финалы.

 

Источник — Федерация гимнастики Украины

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