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Кристина Пограничная претендует на звание «Львовянин года»

В этом году юная грация выиграла множество наград на престижных международных соревнованиях

  • 06.04.2017 11:05
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r-gymnastics.com
© r-gymnastics.com

Юная львовская грация, член и лидер юниорской сборной Кристина Пограничная претендует на звание «Львовянин года».

В свои 13 лет Кристина — победительница множества Международных турниров и Всеукраинских соревнований, финалистка юниорского Чемпионата Европы. Поклонники называют нашу юную чемпионку «Золотая пчелка».

Из больших побед Кристины в 2017 году — 4 золотые медали на Международном турнире в Эстонии «Мисс Валентин», 4 золотые медали и 1 бронзовая на Международном турнире «Кубок Дерюгиной», 3 золотые медали на Всеукраинском турнире «Кубок Дерюгиной», а также множество наград высшей пробы с соревнований в Израиле, Венгрии и Украине.

Проголосовать за юную спортсменку можно здесь.

Источник — Федерация гимнастики Украины

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