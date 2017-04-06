Юная львовская грация, член и лидер юниорской сборной Кристина Пограничная претендует на звание «Львовянин года».

В свои 13 лет Кристина — победительница множества Международных турниров и Всеукраинских соревнований, финалистка юниорского Чемпионата Европы. Поклонники называют нашу юную чемпионку «Золотая пчелка».

Из больших побед Кристины в 2017 году — 4 золотые медали на Международном турнире в Эстонии «Мисс Валентин», 4 золотые медали и 1 бронзовая на Международном турнире «Кубок Дерюгиной», 3 золотые медали на Всеукраинском турнире «Кубок Дерюгиной», а также множество наград высшей пробы с соревнований в Израиле, Венгрии и Украине.

Проголосовать за юную спортсменку можно здесь.