Результаты финального дня этапа Гран-При в Испании

Сегодня в испанском городе Марбелья на четвертом этапе этого года прошли финалы в отдельных видах.

В финале с обручем Украину представили Виктория Мазур (17,150) и Алёна Дьяченко (17,000). Увы, мелкие помарки не позволили нашим грациям бороться за место в тройке, но они заняли достойное 5 и 6 место соответственно.

ᅠ— ФИНАЛ. Обруч.

1. Александра Солдатова RUS) 19,350

2. Юлия Бравикова (RUS) 18,300

3. Невяна Владинова (BUL) 18,050

4. Николь Зеликман (ISR) 17,600

5. Виктория МАЗУР 17,150

6. Алена ДЬЯЧЕНКО 17,000

7. Виктория Филановски (ISR) 16,950

8. Полина Березина (ESP) 15,950

В финале с мячом нашу страну представляла только Виктория Мазур, но, к сожалению, были допущены ошибки, которые опустили спортсменку на 9 строку турнирной таблицы (16,700).

ᅠ— ФИНАЛ. Мяч.

1. Александра Солдатова RUS) 19,250

2. Невяна Владинова (BUL) 18,550

3. Арина Аверина (RUS) 18,400

4. Катрин Тасева (BUL) 17,850

5. Алина Горносько (BLR) 17,450

6. Виктория Филановски (ISR) 17,300

6. Николь Зеликман (ISR) 17,300

8. Натали Гарсия (ESP) 17,100

9. Виктория МАЗУР 16,700

В финале с лентой Алёна Дьяченко, к сожалению, не смогла справится с коварным предметом (15,900) и осталась на 9 месте.

ᅠ— ФИНАЛ. Лента.

1. Александра Солдатова RUS) 19,200

2. Невяна Владинова (BUL) 18,200

3. Алина Горносько (BLR) 17,500

4. Николь Зеликман (ISR) 17,350

5. Катрин Тасева (BUL) 17,000

6. Виктория Филановски (ISR) 16,400

7. Полина Березина (ESP) 16,200

8. Юлия Бравикова (RUS) 16,100

9. Алена ДЬЯЧЕНКО 15,900