1 апреля в испанском городе Марбелья завершилось многоборье, оно же квалификация среди личниц на четвертом этапе Гран-При в этом году.
Украину на соревнованиях представляют Виктория Мазур и Алена Дьяченко. По сумме баллов за 4 вида Виктория (66,550) и Алена (66,250) заняли соответственно 10 и 11 места.
Весь пьедестал заняли представительницы России Александра Солдатова, Арина Аверина и Юлия Бравикова, четвертой стала лидер сборной Болгарии Невяна Владинова.
Виктория Мазур квалифицировалась в финалы с обручем (4) и мячом (5), Алена Дьяченко выступит в финалах с обручем (6) и лентой (5).
Поболеть за украинских граций в финалах можно в воскресенье с 18:00 до 19:15. Трансляция будет на Facebook.
Источник — Федерация гимнастики Украины
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