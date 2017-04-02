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Результаты первого дня этапа Гран-При в Испании

Виктория Мазур и Алена Дьяченко по сумме баллов за четыре вида заняли 10-е и 11-е места

  • 02.04.2017 10:35
  • 77 просмотров
  • 1 комментария
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ukraine-rg.com.ua
© ukraine-rg.com.ua

1 апреля в испанском городе Марбелья завершилось многоборье, оно же квалификация среди личниц на четвертом этапе Гран-При в этом году.

Украину на соревнованиях представляют Виктория Мазур и Алена Дьяченко. По сумме баллов за 4 вида Виктория (66,550) и Алена (66,250) заняли соответственно 10 и 11 места.

Весь пьедестал заняли представительницы России Александра Солдатова, Арина Аверина и Юлия Бравикова, четвертой стала лидер сборной Болгарии Невяна Владинова.

Виктория Мазур квалифицировалась в финалы с обручем (4) и мячом (5), Алена Дьяченко выступит в финалах с обручем (6) и лентой (5).

Поболеть за украинских граций в финалах можно в воскресенье с 18:00 до 19:15. Трансляция будет на Facebook.

Источник — Федерация гимнастики Украины

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Комментарии
    slava_novogorsku
    online
      slava_novogorsku, 02.04.2017 11:10
    0
    Ну вообщем это было предсказуемо. Я об этом в начале года ещё писал, что сборная Украины на призовые места в этом году может не рассчитывать , и что гимнастки Украины по оценкам будут в конце десятки. Так как руководством Федерации художественной гимнастики Украины были допущены системные ошибки, что и привело к таким результатам. Когда все сборные других стран мира развивались, сборная Украины стагнировала а свои системные просчеты прикрывала фразой: Винер всех купила. Вот и имеет теперь такие результаты. Куда то пропал Великий комментатор Алан донецкий. Очень бы хотелось почитать его коменты по последним результатам сборной Украины на этапах Гран При
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