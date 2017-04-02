1 апреля в испанском городе Марбелья завершилось многоборье, оно же квалификация среди личниц на четвертом этапе Гран-При в этом году.

Украину на соревнованиях представляют Виктория Мазур и Алена Дьяченко. По сумме баллов за 4 вида Виктория (66,550) и Алена (66,250) заняли соответственно 10 и 11 места.

Весь пьедестал заняли представительницы России Александра Солдатова, Арина Аверина и Юлия Бравикова, четвертой стала лидер сборной Болгарии Невяна Владинова.

Виктория Мазур квалифицировалась в финалы с обручем (4) и мячом (5), Алена Дьяченко выступит в финалах с обручем (6) и лентой (5).

Поболеть за украинских граций в финалах можно в воскресенье с 18:00 до 19:15. Трансляция будет на Facebook.