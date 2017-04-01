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Виктория Мазур и Алена Дьяченко выступят на Гран-При Марбельи

Соревнования пройдут с 1 по 2 апреля

  • 01.04.2017 13:15
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ukraine-rg.com.ua. Виктория Мазур
© ukraine-rg.com.ua. Виктория Мазур

С 1 по 2 апреля в испанской Марбелье пройдет четвертый этап серии Гран-При этого года.

1 апреля пройдут соревнования в многоборье, являющиеся квалификацией в финалы в отдельных видах, финалы же пройдут в воскресенье.

Украину на соревнованиях представят Виктория Мазур и Алена Дьяченко.

Стартовые списки:

Источник — Федерация гимнастики Украины

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