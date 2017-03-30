Виктория Денисенко выиграла международный турнир в Хорватии

С 24 по 27-е марта в Загребе прошел Международный турнир «Leda Cup 2017», участие в котором приняли две сильнейшие украинские гимнастки 2004-го года рождения, воспитанницы Виктории и Анны Бессоновых – Виктория Денисенко и Лолита Ятченко.

Виктория Денисенко стала лучшей в многоборье, а также в упражнении с обручем (15,200) и мячом (14,800). Лолита Ятченко заняла второе место в многоборье, стала лучшей в упражнении с булавами и завоевала бронзу в упражнении с обручем.