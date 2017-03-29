С 25 по 26 марта в Минске Беларусь, состоялся Международный турнир по художественной гимнастике БФСО «Динамо» на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач»
Украина была представлена двумя грациями Анной Галасюк и Анной Евтушенко. Анна Галасюк завоевала два серебра: лента (13,060) и мяч (14.040). Также юные грации взяли серебро в команде с сумой 84.050.
Источник — Федерация гимнастики Украины
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