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Украинки завоевали три серебряных медали на турнире в Беларуси

Анна Галасюк и Анна Евтушенко удачно выступили на соревнованиях в Минске

  • 29.03.2017 07:21
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С 25 по 26 марта в Минске Беларусь, состоялся Международный турнир по художественной гимнастике БФСО «Динамо» на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач»

Украина была представлена двумя грациями Анной Галасюк и Анной Евтушенко. Анна Галасюк завоевала два серебра: лента (13,060) и мяч (14.040). Также юные грации взяли серебро в команде с сумой 84.050.

Источник — Федерация гимнастики Украины

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