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Россия вырвала ничью с Бельгией, Хорватия проиграла Эстонии 08:33 — maxcrimea8 Как вчера написали на спортс.ру, "первый раз в жизни уверен, что смотрю договорняк"))

Іван ГЕЦКО: «Ярмоленко не є гравцем супер-класу» 08:03 — doktor09 Ярмола средний по европейским меркам игрок! А если учесть, что он, как и конопля, а защите не отр...