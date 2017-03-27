Кристина Пограничная выиграла Международный турнир во Львове

С 25 по 26 марта во Львове прошел третий Международный турнир Хрустальные булавы 2017.
Сильнейшей среди гимнасток 2002 — 2003 гг.р. ( категория В ) стала лучшая юниорка Украины Кристина Пограничная.
Кристина очень хорошо справилась, со всеми видами программы и одержала уверенную победу.
Обруч: 17,900
Булавы: 17.500
Мяч: 16.150
Источник — Федерация гимнастики Украины
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