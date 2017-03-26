На ежегодном Международном турнире в Греции завершилось многоборье среди юниорских команд в групповых упражнениях.
Украинская команда по результатам двух выступлений с 10 булавами (14,100 и 16,000) с суммой 30,100 завоевала серебряную медаль.
На первом месте — команда России с суммой 33,300, на третьем — команда Венгрии (30,050).
Татьяна БАЛАШОВА
Источник — Федерация гимнастики Украины
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