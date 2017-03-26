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Украинские гимнастки стали вторыми на Кубке Афродиты 2017

На первом месте расположились россиянки, «бронза» у команды Венгрии

  • 26.03.2017 10:06
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На ежегодном Международном турнире в Греции завершилось многоборье среди юниорских команд в групповых упражнениях.

Украинская команда по результатам двух выступлений с 10 булавами (14,100 и 16,000) с суммой 30,100 завоевала серебряную медаль.

На первом месте — команда России с суммой 33,300, на третьем — команда Венгрии (30,050).

Татьяна БАЛАШОВА

Источник — Федерация гимнастики Украины

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