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Украинские гимнастки выиграли бронзу на этапе Гран-При во Франции

Спортсменки успешно завершили групповые упражнения, получив в сумме ровно 35 баллов

  • 26.03.2017 09:48
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motusmedia.org. Евгения Гомон
© motusmedia.org. Евгения Гомон

25 марта во французском Тье проходило многоборье, оно же квалификация в финалы в отдельных видах на этапе Гран-При в Тье.

Украинские групповички, успешно справившиеся с обоими упражнениями, получив 17,800 за упражнение с 5 обручами и 17,200 за упражнение с 3 мячами/2 скакалками, выиграли бронзовую медаль в многоборье (35,000). Девушки прошли в оба финала: в финал с 5 обручами со 2 квалификационным результатом и в финал с 3 мячами/2 скакалками — с 3-им квалификационным результатом.

На первом месте в многоборье — сборная команда в групповых упражнениях Италии (37,800), на втором — сборная команда Азербайджана (35,300).

Желтым цветом выделены финалистки в каждом виде

Церемония награждения началась с поздравления нашей гимнастки Евгении Гомон с Днем рождения, а награждала наших граций двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Анна Бессонова.

Также на этом этапе Гран-При Украину представляют личницы Виктория Мазур и Алена Дьяченко.

Виктория очень хорошо выступила с обручем (17,750), неплохо — с булавами (17,100) и мячом (16,300), но допустила ряд ошибок в упражнении с лентой (13,900). С суммой баллов 65,050 наша грация заняла достойное 6-ое место в многоборье. Кроме того, Виктория прошла в финалы с обручем (3), мячом (5) и булавами (5).

Юная Алена Дьяченко с суммой баллов 62,600 заняла 11-ое место в многоборье.

Желтым цветом выделены финалистки в каждом виде

Татьяна БАЛАШОВА

Источник — Федерация гимнастики Украины

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